جدول مباريات اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020 في دوري أمم أوروبا والدوري القطري وجميع البطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

‎لقاءات ومنافسات كروية جديدة يشهدها اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020 في الدوريات المختلفة.

‎ضمن أحداث الجولة الثلاثون من الدوري السعودي ، يلتقي العدالة والاتحاد الساعة 8:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في نفس الوقت لقاء بين فريقي أهلي جدة والرائد على ملعب الملك عبد الله الدولي، ولقاء بين الهلال والشباب على ستاد جامعة الملك سعود، ويستضيف النصر على أرضه بملعب الملك فهد نادي الاتفاق، كما يستضيف الفيصلي فريق أبها على ملعب مدينة النجمة الرياضية.

وفي إطار الأسبوع 22 من الدوري المغربي يواجه الجيش الملكي الوداد، كما يستضيف المنامة البسيتين والنجمة الأهلي في الدوري البحريني .

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وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 9 سبتمبر "9-9-2020":

الدوري السعودي - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال - الشباب 20:35 السعودية، 19:35 مصر KSA Sports 1 HD ضمك - الفتح 18:00 مصر، 19:00 السعودية KSA Sports 6 HD العدالة - الاتحاد 20:45 مصر، 21:45 السعودية KSA Sports 4 HD النصر - الاتفاق 20:45 مصر، 21:45 السعودية KSA Sports 2 HD الحزم - الوحدة 20:45 مصر، 21:45 السعودية KSA Sports 7 HD الفيصلي - أبها 20:45 مصر، 21:45 السعودية KSA Sports 8 HD الأهلي - الرائد 20:45 مصر، 21:45 السعودية KSA Sports 3 HD التعاون - الفيحاء 20:45 مصر، 21:45 السعودية KSA Sports 5 HD

الدوري المغربي - الجولة 22 المباراة الموعد القناة الناقلة الجيش الملكي - الوداد 17:00 المغرب، 18:00 مصر beIN Sports HD

الدوري البحريني - الجولة 15 المباراة الموعد القناة الناقلة المنامة - البسيتين 19:00 البحرين، 18:00 مصر Sport 2 النجمة - الأهلي 19:00 البحرين، 18:00 مصر Bahrain Sport 1

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