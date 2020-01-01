جدول مباريات اليوم الأحد 9 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأحد 9 أغسطس 2020 في الدوري المصري والدوري السعودي وجميع البطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

عشاق كرة القدم على موعد اليوم الأحد 9 أغسطس 2020 مع مجموعة من المباريات الشيقة.

في الدوري السعودي يلتقي نادي الاتفاق مع الفيحاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويلتقي نادي ضمك مع الفيصلي الساعة 7:15 مساءً، ويواجه الوحدة نادي الرائد الساعة 7:30 مساءً، كما يشهد اليوم مباراة قوية تجمع بين فريقى الاتحاد والأهلي في تمام الساعة التاسعة مساءً.

أما في الدوري المصري يشهد اليوم مباراة تجمع فريق مصر المقاصة أمام نادي أسوان في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وأيضاً مباراة تجمع بين فريقي الأهلي وإنبي في تمام الساعة الثامنة مساءً.

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وفي الدوري التونسي يشهد اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت تونس مباراة لفريق النجم الساحلي أمام اتحاد تطاوين، ومباراة أخرى لنادي الصفاقسي أمام البنزرتي، كما يلتقي أيضاً نادي الإفريقي مع نجم المتلوي في تمام الساعة السابعة مساءً.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 9 أغسطس "9-8-2020":

الدوري السعودي - الجولة 24 المباراة الموعد القناة الناقلة الاتفاق - الفيحاء 19:00 السعودية، 18:00 مصر KSA Sports 4 HD ضمك - الفيصلي 19:15 السعودية، 18:15 مصر KSA Sports 3 HD الوحدة - الرائد 19:30 السعودية، 18:30 مصر KSA Sports 2 HD الاتحاد - الأهلي 21:00 السعودية، 20:00 مصر KSA Sports 1 HD

الدوري المصري - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة مصر المقاصة - أسوان 17:00 مصر، 18:00 السعودية On Time Sport 2 الأهلي - إنبي 20:00 مصر، 21:00 السعودية On Time Sport

الدوري التونسي - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة النجم الساحلي - اتحاد تطوين 17:00 تونس، 18:00 مصر Television Tunisienne 2 الصفاقسي - البنزرتي 17:00 تونس، 18:00 مصر Television Tunisienne 1 الإفريقي - نجم المتلوي 19:00 تونس، 20:00 مصر Television Tunisienne 2

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