جدول مباريات اليوم الأحد 29 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأحد 29 نوفمبر 2020 في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والإيطالي وأهم البطولات، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

ينتظر عشاق ومتابعي كرة القدم اليوم العديد من المباريات القوية والممتعة في العديد من الدوريات والبطولات.

تستمر اليوم مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي ، وستكون البداية بمباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثامبتون ثم اللقاء الأبرز اليوم حيث يستضيف تشيلسي توتنهام على ملعب ستامفورد بريدج، وفي الأخير يواجه آرسنال ولفرهامبتون.

وفي إطار الجولة الـ11 من الدوري الإسباني ، برشلونة يستضيف أوساسونا، ويواجه ريال سوسييداد فياريال.

المزيد من الفرق

وتستأنف مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي وتبدأ بلقاء لاتسيو ضد أودينيزي ثم لقاء مصيري بين ميلان وفيورنتينا على ملعب السان سيرو، وفي النهاية يأتي لقاء قوي ومشتعل بين نابولي وروما.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

مباريات اليوم في الدوري الألماني هم لقائين فقط، الأول بين باير ليفركوزن وهيرتا برلين، ثم اللقاء الثاني ماينز ضد هوفنهايم

تستمر الليلة مباريات الجولة 12 من الدوري الفرنسي ، وسيواجه ليون ريمس، وموناكو يستضيف نيم أولمبيك، وايضًا سانت إيتيان ضد ليل.

فيديو | لكمات متبادلة وتدخل الأمن .. تفاصيل مشادة لاعبي الأهلي والزمالك بعد القمة

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 29 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 29 نوفمبر "29-11-2020":

الدوري الإنجليزي - الجولة 10 المباراة الموعد القناة الناقلة ساوثامتون - مانشستر يونايتد 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 2 تشيلسي - توتنهام 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 آرسنال - وولفرهامبتون 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإيطالي - الجولة 9 المباراة الموعد القناة الناقلة لاتسيو - أودينيزي 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 4 بولونيا - كروتوني 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 5 ميلان - فيورنتينا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 4 كالياري - سبيزيا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 4 نابولي - روما 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة برشلونة - أوساسونا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 خيتافي - أتلتيك بيلباو 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 3 سيلتا فيجو - جرناطة 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 ريال سوسييداد - فياريال 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الألماني - الجولة 9 المباراة الموعد القناة الناقلة باير ليفركوزن - هيرتا برلين 16:30 مصر، 17:30 السعودية Sky Sport 1 HD ماينز 05 - هوفنهايم 19:00 مصر، 20:00 السعودية Sky Sport Bundesliga 1 HD

الدوري الفرنسي - الجولة 12 المباراة الموعد القناة الناقلة ليون - ستاد ريمس 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 6 لانس - أنجيه 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 7 لوريان - مونبلييه 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 8 ميتز - ستاد بريست 16:00 مصر، 17:00 السعودية - موناكو- نيم أولمبيك 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 6 نيس - ديجون 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 6 سانت إيتيان - ليل 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 6

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم