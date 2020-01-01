جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 يونيو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأحد 14 يونيو 2020 في الدوري الإسباني والدوري الألماني وجميع البطولات التي عادت بعد التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

عادت المنافسات في العديد من الدوريات حول العالم بعد غياب دام ثلاثة أشهر، ويتلهف جميع عشاق كرة القدم في العالم لمتابعة أنديتهم المفضلة مرة أخرى، ويشهد يوم الأحد الموافق 14 يونيو 2020 مجموعة من المباريات المختلفة في الدوريات الكبرى.

منها استكمال مباريات الجولة 28 من الدوري الإسبانى ، وتعد أهم المواجهات هى ريال مدريد ضد ايبار المباراة التي تقام في الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وأيضا يلتقي أتلتيك بلباو مع أتلتيكو مدريد في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، ويلعب ريال سوسيداد مع أوساسونا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

أيضًا تستكمل اليوم مباريات الجولة 31 من الدوري الألمانى ، وتشهد مواجهة بين ماينز وأوجسبورج وتلعب المباراة الساعة 3:30 عصراً بتوقيت القاهرة، ويستضيف نادي شالكه نادي باير ليفركوزن وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.‎

المزيد من الفرق

ويُذكر أن بايرن ميونخ يتربع على صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 73 نقطة، بفارق كبير عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة، بينما يتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني يليه غريمه التقليدي ريال مدريد.

وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 يونيو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات الدوري الإسباني بعد العودة والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم الأحد 14 يونيو "14-6-2020":

الدوري الألماني - الجولة 31 المباراة الموعد القناة الناقلة ماينز - أوجسبورج 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 5 شالكه - باير ليفركوزن 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 5

الدوري الإسباني - الجولة 28 المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيك بلباو - أتلتيكو مدريد 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 3 ريال مدريد - إيبار 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 ريال سوسيداد - أوساسونا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الألماني الدرجة الثانية - الجولة 31 المباراة الموعد القناة الناقلة سانت باولي - إرتسجيبيرجه آوه 13:30 مصر، 14:30 السعودية Sky Sport 5 HD دارمشتات - هانوفر 13:30 مصر، 14:30 السعودية Sky Sport Bundesliga 4 HD كارلسروه - شتوتجارت 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 5