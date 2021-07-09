ما هي تفاصيل ومباريات الهلال في معسكر الإعداد للموسم الجديد؟

كل ما تريد معرفته عن تحضيرات الهلال للموسم الجديد من الدوري السعودي 2021-2022، جدول المباريات الودية للزعيم مكان وموعد بداية وانتهاء المعسكر؟

بدأ الهلال تحضيراته للموسم الجديد في يوليو 2021، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية تجاوزت الشهر بعد نهاية الدوري السعودي 2021 ودور مجموعات دوري أبطال آسيا.

فاز نادي الهلال بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الأخير، ونجح في العبور من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021.

ما هي صفقات الهلال في سوق الانتقالات الصيفية 2021 ومن يرحل؟

يبدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي في 12 أغسطس 2021 الموافق 4 محرم 1443، أما الدور الثاني من دوري الأبطال فموعده هو سبتمبر القادم.

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متى تبدأ تحضيرات الهلال للموسم الجديد؟

بدأ الهلال بالفعل الإعداد للموسم الجديد في 5 يوليو 2021، وبدأت بالفحوصات الطبية للاعبين التي استمرت لثلاثة أيام، بدءًا من 6 وحتى 8 يوليو.

بعد انتهاء الفحوصات الطبية، بدأت تدريبات اللياقة في ملعب الأمير تركي بن سلطان بمقر النادي، وذلك قبل السفر للمعسكر الخارجي.

أين يقام معسكر الهلال الإعدادي للموسم الجديد؟

سيقام المعسكر الإعدادي الخارجي للهلال هذا العام في النمسا، وسيتضمن 5 مبارياتٍ ودية للوقوف على جاهزية اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.

ستطير بعثة نادي الهلال للنمسا في 12 يوليو 2021، أما موعد العودة فسيكون في أغسطس قبل أيام من بداية الموسم الجديد من الدوري السعودي.

جدول مباريات الهلال التحضيرية للموسم الجديد

قبل السفر للنمسا بيومٍ واحد، سيواجه الهلال التعون وديًا في ستاد النادي، وبعد ذلك سيخوض 5 مبارياتٍ في المعسكر الخارجي مع فرق لم تتحدد بعد.