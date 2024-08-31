قمم نارية وبرشلونة يبدأ بـ"ليالي الخميس".. مواعيد مباريات الدور الأول من دوري أبطال أوروبا 2024-2025

إليكم مواعيد مباريات الدور الأول من دوري أبطال أوروبا 2024-2025.. الجولة الأولى تنطلق الثلاثاء 17 سبتمبر

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" برنامج جولات الدور الأول من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 الذي يأتي بنظام جديد يشترك فيه 36 فريقا.

وخلال الجولة الأولى يلتقي كل من يوفنتوس وأيندهوفن، وتجمع قمة أخرى بين العملاقين ميلان وليفربول، بينما يلتقي بايرن ميونخ مع دينامو زغرب الكرواتي.

ويستهل ريال مدريد مبارياته يوم 17 سبتمبر داخل ملعب سانتياجو برنابيو حين يستضيف شتوتجارت الالماني، بينما يرتحل برشلونة إلى موناكو لمواجهة فريق الإمارة الفرنسية يوم 19 سبتمبر.

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قمة أخرى في إنجلترا ستجمع كلًا من مانشستر سيتي وإنتر طرفي نهائي النسخة قبل الماضية على ملعب الاتحاد يوم 18 سبتمبر، وهو نفس اليوم الذي يفتتح فيه باريس سان جيرمان مبارياته أمام جيرونا على ملعب حديقة الأمراء.

فيما يلي مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 لحساب الدور الأول:-

مباريات الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

يونج بوينز - أستون فيلا

يوفنتوس - أيندهوفن

ميلان - ليفربول

بايرن ميونخ - دينامو زغرب

ريال مدريد - شتوتجارت

سبورتنج لشبونة - ليل

مباريات الأربعاء 18 سبتمبر 2024

سبارتا براجا - ريد بول سالزبورج

بولونيا - شاختار

سيلتيك - سلوفان براتيسلافا

كلوب بروج - بوروسيا دورتموند

مانشستر سيتي - إنتر

باريس سان جيرمان - جيرونا

مباريات الخميس 19 سبتمبر 2024

فينورد - باير ليفركوزن

سيرفينا زفيزدا - بنفيكا

موناكو - برشلونة

أتالانتا - آرسنال

أتلتيكو مدريد - لايبزيج

ستاد بريست - شتورم جراتس

موعد مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2024-2025

مواعيد جميع مباريات الدور الأول من دوري أبطال أوروبا 2024-2025