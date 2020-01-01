كيف سيكون شكل مباريات الدوري السعودي بعد العودة من توقف الكورونا؟

هناك إجراءات سيتم اتخاذها بالتأكيد لحماية اللاعبين من فيروس كورونا بعد عودة مباريات الدوري السعودي في 4 أغسطس 2020، فما هي هذه الإجراءات؟

أحمد رضوان | تويتر

بعد انتهاء الموسم في الدوريات الأوروبية الكبرى، ينتظر عشاق كرة القدم الموجة العربية من عودة الدوريات بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا، والتي بدأت بالفعل بعودة الدوري السوري والدوري المغربي وغيرهما.

توقف الدوري السعودي في مارس الماضي بعد انتشار الجائحة، ونشأت حالة من الجدل حول موعد عودته أو هل يعود من الأساس أم لا، حتى استقر الاتحاد في الأخير إلى عودته في 4 أغسطس المقبل، بعد توقف استمر لحوالي 5 أشهر.

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عندما عادت الكرة في الدوريات الأوروبية عادت بشكلٍ لم يعتد عليه الجمهور، وهو ما سيتبع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان مع عودته أيضًا، حيث وضعت الرابطة مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها لمنع تفشي الكورونا من جديد.

فما هي هذه الإجراءات وكيف سيكون شكل مباريات الدوري السعودي بعد العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا التقرير.

جدول مباريات الدوري السعودي بعد الكورونا والقنوات الناقلة

كيف سيكون شكل مباريات الدوري السعودي بعد الكورونا؟

هناك بروتوكول طبي تم وضعه من قبل رابطة الدوري السعودي ، سيكون على كل من يتوجه للملعب اتباعه سواءً كأحد أفراد الفريقين أو إعلامي أو غير ذلك.

مباريات الدوري السعودي بدون جمهور

لطالما كان أفضل شيء في الكرة أو أي رياضة هو الجمهور، ويتمتع الجمهور السعودي بنكهة خاصة وهو محب ومشجع قوي، وهو واحد من أهم عناصر اللعبة إن لم يكن الأهم.

ستعود مباريات الدوري السعودي بدون اللاعب رقم 12 كما يسمي البعض الجمهور، وستكون المدرجات خاوية وهو ما لم يعتده أي متابع لدو ري كأس الأمير محمد بن سلمان.

بروتوكول مباريات الدوري السعودي

تحدث البروتوكول عن يوم المباراة بشكلٍ تفصيلي، بدايةً بوصول الناديين ومرورًا بوقت المباراة وانتهاءً بمغادرة الفريقين الملعب.

سيكون على كل فريق الوصول في أكثر من حافلة، ولن يتم الاكتفاء بواحدة كما كان في السابق.

يجب أن تكون هذه الحافلات معقمة بشكلٍ كامل ويراعى بها التباعد الاجتماعي.

تجنب الازدحام عند دخول اللاعبين وخروجهم من غرف الملابس.

استخدام الغرفة المجاورة لغرفة الملابس إن وجدت.

الإحماء والمباراة:

يسمح بتواجد اللاعبين والحكام والمسعفين ومنظمي المباراة والجهازين الفنيين فقط

يجب على الجميع ارتداء الكمامات باستثناء اللاعبين والحكم على أرضية الملعب.

الالتزام بالتباعد الاجتماعي خارج المستطيل الأخضر.

تخصيص مدخل خاص لكل فريق

تعقيم المرمى وغرفة الفيديو بشكلٍ مكثف.

عدم المصافحة والعناق قبل المباراة وبعد تسجيل الأهداف وبعد انتهاء المباراة.

منع البصق والمضمضة داخل الملعب

منع تبادل القمصان

التوزيع داخل الاستاد وقت أي مباراة في الدوري السعودي

من أجل صحتكم



تم تقسيم أماكن التواجد في المنشآت الرياضية إلى 4 مناطق رئيسة، وتحديد المتواجدين في كل منطقة.



منطقة المسؤولين

منطقة الملعب

المدرجات

خارج الاستاد #عودة_الدوري_السعودي pic.twitter.com/umVyDDIXY6 — الدوري السعودي للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) July 22, 2020

تم تقسيم الاستاد في البروتوكول إلى 4 مناطق، يتواجد في كل منطقة نوع من الحضور.