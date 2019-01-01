مبارك بوصوفة أفضل لاعب في مباراة المغرب ونامببيا

لاعب المنتخب المغربي يحصل على جائزة رجل المباراة من الاتحاد الأفريقي

فيسبوك تويتر بلال محمد

حصل المغربي مبارك بوصوفة، على جائزة رجل المباراة في مباراة منتخب بلاده أمام نامببيا، في الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية.

وساهم بوصوفة في فوز أسود الأطلس، بهدف دون رد على حساب نامببيا في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب السلام في القاهرة.

وقدم اللاعب صاحب الـ 34 عاماً، أداءً كبيراً في المباراة، جعله يحصل على لقب المباراة على حساب لاعبين مثل حكيم زياش وبوفال.

ويلعب المنتخب المغربي المجموعة الرابعة من البطولة، برفقة كلاً من ساحل العاج، وجنوب أفريقيا بالإضافة إلى نامببيا.

أبو تريكة يهنئ المنتخب المغربي بعد الفوز على ناميبيا 🗣️🇲🇦#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/sTIzZzIYUj — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 23, 2019

الجدير بالذكر أن المباراة القادمة لأسود الأطلس ستكون يوم الجمعة القادم أمام ساحل العاج، وتكون المباراة الأخيرة في دور المجموعات يوم الإثنين 1 يوليو.