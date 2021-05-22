بعد تأهل النادي الأهلي من ربع النهائي بصعوبة على حساب صن داونز، تعرف على منافس الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، ومتى تقام المباراتين؟

يخوص النادي الأهلي هذا الموسم نسخة عصيبة من دوري أبطال إفريقيا، فبعد أن حسم بطاقة التأهل في الأمتار الأخيرة في دور المجموعات اصطدم بأحد أفضل فرق القارة السمراء صن داونز.

أوقعت قرعة دور المجموعات المارد الأحمر في مجموعة كانت تبدو في المتناول، لكن انقلبت جميع الحسابات مع بداية الدور، وتبينت صعوبة المجموعة الأولى.

تواجدت فرق سيمبا وفيتا كلوب والمريخ السوداني في المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا 2021 بجانب الأهلي، وحتى الجولة قبل الأخيرة امتلكت 3 فرق فرصة للتأهل، لكن المارد الأحمر نجح في مرافقة نادي سيمبا كوصيف إلى ربع النهائي.

فاز الأهلي بصعوبة بالغة على صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 بهدفين نظيفين، ونجح في الخروج بالتعادل الإياجابي بهدفٍ لمثله من مباراة العودة، فنجح في التأهل لنصف النهائي وتتبقى له خطوتين على الاحتفاظ باللقب.

جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

لكن، من هو منافس الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021؟ جول يجيب عن هذا السؤال.

كيف تتحدد مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021؟

كان المتعارف عليه منذ بضع سنوات هو إجراء قرعة منفصلة لكل دور من الأدوار الإقصائية في دوري أبطال إفريقيا، لكن هذا الأمر أصبح من الماضي.

النظام الجديد لدوري أبطال إفريقيا يقضى بإجراء قرعة لربع النهائي ونصف النهائي والنهائي في آنٍ واحد، وهو ما يعني أن كل فريق يتعرف على منافسيه المحتملين حتى النهاية في حال تخطيه منافسه في دور 8.

من يواجه الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021؟

بحسب نظام البطولة، سيواجه الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 الفريق المتأهل من الديربي العربي الشمال إفريقي بين الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

أقيمت مباراة الذهاب الترجي وشباب بلوزداد في ستاد 5 جوليه بالجزائر، وانتهى لصالح أصحاب الأرض بهدفين نظيفين، ويحتاج نادي الدم والذهب للفوز بفارق 3 أهدافٍ للتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021.

متى مباراة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021؟

لم يتحدد موعد مباريات الذهاب والإياب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن الموعد المبدأي لمباراة الأهلي في الذهاب هو أحد يومي 18 و19 يونيو، أما الإياب فسيكون أحد يومي 25 و26 يونيو 2021.

وبحسب نتيجة قرعة دوري أبطال إفريقيا 2021، سيخوض المارد الأحمر مباراة الذهاب في أرض خصمه المنتظر، وستقام مباراة الإياب في أرضه بالقاهرة.