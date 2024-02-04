مباراتين في 24 ساعة! .. نجم اليابان من قطر إلى مقاعد بدلاء موناكو!

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في واقعة غريبة، قد يشارك النجم الياباني تاكومي مينامينو في مباراتين خلال 24 ساعة فقط، وذلك بعدما ودع رفقة منتخب بلاده اليابان بطولة كأس آسيا 2023!

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وخسر المنتخب الياباني أمام نظيره الإيراني بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة ربع نهائي كأس أمم آسيا 2023 المقامة حاليًا في قطر، ليودع البطولة.

وسافر مينامينو مباشرةً بعد مباراة إيران إلى فرنسا للانضمام إلى فريقه موناكو، والذي كان يستعد لمواجهة لوهافر ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وشارك مينامينو في مباراة اليابان ضد إيران كبديل في الدقيقة 67، حيث شارك حتى نهاية المباراة، وتواجد اليوم الأحد على مقاعد بدلاء موناكو، في مباراته أمام لوهافر.

وفي حال مشاركة مينامينو رفقة موناكو، سيكون شارك في مباراتين في دولتين المسافة بينهما تبعد أكثر من 6000 كيلو متر، خلال 24 ساعة فقط!

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