مباراة واحدة في أوروبا تفوقت عليه .. رقم هجومي مرعب من نهائي الهلال والوحدة

مباراة مثيرة جدًا في ملعب الجوهرة المشعة بجدة

shahid

شهدت مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والوحدة في ملعب الجوهرة المشعة بجدة رقمًا مرعبًا على الصعيد الهجومي.

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اللقاء الذي انتهى وقتاه الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 وحسمه الهلال لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية بعد تنفيذ 9 ركلات جاء مثيرًا وممتعًا هجوميًا، حيث ازدحم بالمحاولات الهجومية والفرص المحققة للطرفين.

المباراة شهدت رقمًا قل ما يحدث في الملاعب سواء داخل أو خارج السعودية، وهو خاص بمحاولات التسديد على المرمى، إذ شهدت 50 محاولة من اللاعبين للتسديد بما تتضمن المحاولات المصدودة من المدافعين والتي لم تصل المرمى.

وعند البحث في المباريات التي أقيمت في البطولات المحلية والقارية لأندية الدول الخمسة الكبرى في أوروبا، إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، بما يتضمن الدوري المحلي والكأس والسوبر ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، لا نجد أي مباراة تتفوق على هذا الرقم إلا واحدة.

تلك المباراة كانت في كأس إيطاليا بين كريمونيزي ومودينا وشهدت 56 محاولة للتسديد على المرميين بما يتضمن المحاولات المصدودة.

اللقاء شهد 35 تسديدة، بعيدًا عن تلك المصدودة، جاءت منها 14 بين القائمين والعارضة و21 خارجهم، وهنا لا نجد سوى 7 مباريات في ملاعب القارة العجوز بنفس المعايير السابق ذكرها تتخطى هذا الرقم.

لوسيانو فييتو تصدر قائمة اللاعبين من حيث محاولة التسديد بـ8 محاولات، تصدى المدافعون لنصفها فيما ذهبت 2 على المرمى و2 خارجه، يليه عبد الله الحمدان الذي حاول التسديد 5 مرات منها 2 بين القائمين والعارضة و2 خارجهم، وصاحب هدف الوحدة عبد الكريم يودا بـ5 محاولات كذلك كان منها واحدة على المرمى و2 خارجه.

Shahid