"مباراة مملة من زمن كوفيد".. انتقادات كبيرة لمانشستر يونايتد وتشيلسي بعد التعادل في البريميرليج!

"كانت مواجهة سيئة"

لم يقدم مانشستر يونايتد وتشيلسي الأداء المنتظر في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بالتعادل (1-1) على ملعب أولد ترافورد، الأمر الذي أثار استياء محللي البريميرليج.

الشياطين الحمر تقدموا أولًا بهدف برونو فرنانديش من ركلة جزاء في الدقيقة 70، قبل أن يتعادل موسيس كايسيدو للضيوف بهدف من تسديدة رائعة في الدقيقة 74، ليرتضي كل فريق بنقطة.

وانتقد جيمي ريدناب نجم ليفربول وتوتنهام السابق أداء الفريقين في الشوط الأول، واصفًا إياه بأنه "ممل كأنه في زمن (كورونا)"، في إشارة إلى غياب الأجواء الجماهيرية والحماس.

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وقال ريدناب في تصريحات لـ"سكاي سبورت": "قبل تسجيل الهدف، كان يصعب مشاهدة المباراة، كانت الكرة ترتد بشكل عشوائي، وكأنها مباراة في حانة، أداء مانشستر يونايتد سيئ للغاية، لا أعرف ما إذا كان اللاعبون غير جيدين أم أنهم فقدوا الثقة،يجب أن يرحل البعض".

اتفق مع ريدناب مدرب تشيلسي السابق فرانك لامبارد الذي قال إنها "مباراة مملة، كان يتوقع فيها أكثر من ذلك"، وهو تعبير مشابه لما استخدمه أسطورة مانشستر يونايتد روي كين: "كانت مواجهة سيئة".

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 18 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الـ13 برصيد 12 نقطة، ويحتاج إلى الكثير من العمل مع المدرب الجديد روبن أموريم الذي سيتولى المسؤولية يوم 11 نوفمبر المقبل.