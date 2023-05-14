مباراة مانشستر في خطر؟ أنشيلوتي يوضح طبيعة إصابة كامافينجا

هل يتمكن كامافينجا من اللحاق بمواجهة مانشستر سيتي؟

بدأ القلق يتسرب إلى قلوب جماهير ريال مدريد حول إصابة لاعبهم الفرنسي إدواردو كامافينجا؛ لكنه ليس الوضع نفسه لمدربهم كارلو أنشيلوتي الذي بدا أكثر ارتياحًا.

وتعرض كامافينجا لإصابة خلال فوز ريال مدريد على خيتافي بهدف نظيف في الدوري الإسباني، أمس السبت، وغادر كامافينجا الملعب متأثرًا بإصابته قبل 6 دقائق من نهاية المباراة.

والتقطت صور لكامافينجا على دكة البدلاء وهو يضع كيسًا من الثلج على ركبته اليسرى التي تعرضت للضرر أو كما يُقال التواء خفيف وسيخضع لأشعة اليوم لتحديد حجم إصابته.

وتأتي إصابة كامافينجا لتُقلق عشاق ريال مدريد قبل أيام قليلة من مواجهة فريقهم مع مانشستر سيتي، الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تعادلهما في الذهاب بهدف لكل منهما على ملعب سانتياجو برنابيو.

وعلق المدرب كارلو أنشيلوتي على إصابة لاعبه عقب المباراة وقال: "إنها مجرد ضربة، عمره 20 سنة وسيتعافى سريعًا جدًا".

وواصل المدرب الإيطالي "يعاني من التواء في الركبة. سيخضع لفحوصات وأتمنى أن يكون معنا في تدريبات يوم الإثنين. واثق من تعافيه سريعًا، ليس لديه مشكلة، الركبة مستقرة وبخير لكنها تضايقه قليلًا؛ أهم شيء الاستقرار، لديه مشكلة صغيرة لا تذكر داخل ركبته".

وعما إن كان الوضع فيه مجازفة قال: "تلعب دائمًا بالنار في هذه المهنة. شكلت فريقًا تنافسيًا كي لا يشتكي أحدًا. المتعبون مثل بنزيما وألابا لم يلعبا؛ يوم الأربعاء سيكون لدينا كل الجاهزين".

ورفض أنشيلوتي تأكيد مشاركة كامافينجا في المباراة أمام السيتي من عدمها "لدينا فريق طبي وبدني على أعلى مستوى، ولاعبون جادون ومحترفون جدًا".