مباراة إنجلترا وإيران تدخل تاريخ كأس العالم برقم قياسي غريب!

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شهد الشوط الأول من مواجهة إنجلترا وقطر في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، الذي يحتضنه استاد خليفة الدولي رقمًا قياسيًا.

احتسب رافائيل كلاوس حكم مباراة إنجلترا وإيران 14 دقيقة كوقت بدل ضائع في الشوط الأول فقط، والذي انتهى منذ دقائق بتقدم المنتخب الإنجليزي بثلاثية دون رد.

الحكم البرازيلي أضاف 14 دقيقة كاملة كوقت بدل ضائع بعد توقف المباراة منذ الدقيقة السابعة لإصابة علي رضا بيرانفاند حارس مرمى إيران قبل أن يتم استئناف اللقاء بعد حوالي 8 دقائق، ثم توقف اللعب من جديد لمدة دقيقتين من أجل استبدال الحارس الإيراني.

I 14 minuti di recupero del primo tempo di #InghilterraIran sono ovviamente un record in una singola frazione di gioco nella storia dei Mondiali (chissà come sono piazzati gli 8 minuti concessi da Vautrot a sua insaputa nel primo tempo supplementare di Italia-Argentina 1990). — Giuseppe Pastore (@gippu1) November 21, 2022

علي رضا اصطدم بقوة مع زميله في المنتخب وتعرض لكسر في الأنف مما أجبره على الخروج في نهاية المطاف.

ويعد احتساب 14 دقيقة كوقت بدل ضائع في الشوط الأول هو أطول وقت بدل ضائع في تاريخ بطولات كأس العالم منذ مونديال 1966.