"مباراة الـ4 أهداف والسنتيمترات" .. السعودية تتعادل سلبيًا مع تايلاند في كأس آسيا

منتخب السعودية يفشل في الفوز أمام تايلاند..

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سقط منتخب السعودية الأول لكرة القدم، في فخ التعاد السلبي (0-0) أمام تايلاند، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة كأس أمم آسيا.

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بهذه النتيجة.. حافظ الأخضر السعودي، على صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطتين على منتخب تايلاند الأول لكرة القدم "الوصيف".

منتخب السعودية دخل المباراة بقوة؛ حيث تصدى الحارس التايلاندي، لانفراد صريح من سالم الدوسري في الدقيقة الثامنة، قبل أن يتم عرقلة زميله عبد الرحمن غريب، داخل منطقة الجزاء.

الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو "فار"، احتسب ركلة جزاء لمنتخب السعودية؛ نفذها المهاجم الشاب عبد الله رديف في الدقيقة 12؛ إلا أنه أهدرها، وسط تألق من الحارس التايلاندي.

تايلاند ردت بقوة، بتسجيل هدف في الدقيقة 15؛ إلا أن الحكم ألغاه بداعي وجود تسلل بـ"جزء من حذاء اللاعب" فقط ، قبل أن يخطف رديف الأضواء مجددًا، بعدها بدقيقة واحدة فقط.

رديف سجل هدفًا؛ لكن الحكم ألغاه أيضًا بداعي التسلل، ليظهر بعدها سالم، بتسديدة صاروخية تصدى لها الحارس التايلاندي، في الدقيقة السادسة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وللمرة الثانية.. ألغى حكم المباراة في الدقيقة 35، هدفًا لمنتخب تايلاند الأول لكرة القدم، بداعي التسلل؛ لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي (0-0).

وفي الشوط الثاني.. سيطر منتخب السعودية على اللعب تمامًا؛ وسط تألق كبير من عبد الرحمن غريب، الذي سجل هدفًا، في الدقيقة 56؛ إلا أن الحكم ألغاه أيضًا، وبنفس طريقة هدف تايلاند الملغي في الدقيقة 15 بـ"جزء من الحذاء".

وواصل الأخضر السعودي، إهدار الفرص المحققة للتسجيل، عن طريق طلال حجي وسالم الدوسري وناصر الدوسري، في الدقائق 69 و72 و74 من عمر الشوط الثاني.

وقبل النهاية بدقيقة واحدة فقط، كاد حاجي، أن يخطف الـ3 نقاط للمنتخب السعودي، ويحقق الفوز في 3 مباريات متتالية بدور المجموعات "لأول مرة في التاريخ"؛ لولا سوء الحظ، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

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