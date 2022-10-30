مباراة "الأفضل في التاريخ".. ميسي كاد يواجه رونالدو لحسم المسألة

مواجهة تاريخية كانت ستحدث في السابق

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود مباراة تاريخية كانت سوف تحدث بين فريق ليونيل ميسي ضد فريق كريستيانو رونالدو في عام 2017، لكنها لم تلعب بسبب بعض العوائق الدعائية ودخول العديد من الأطراف.

فبحسب ما نشرته صحيفة "دايلي ميل" كاد ميسي أن يلعب ضد رونالدو في مواجهة ضخمة بقيمة 90 مليون جنيه استرليني على ملعب ويمبلي في عام 2017، حيث اختار كلا الرجلين فرقهم الخاصة من النجوم.

واستند تقرير "دايلي ميل" على ما نشر في كتاب "ميسي ضد رونالدو" لمراسلي "وول ستريت جورنال" جوشوا روبنسون وجوناثان كليج، ووفقًا لما نشر، كان اللقاء سيلعب كاحتفال بأفضل المواهب في كرة القدم.

وخطط المنظمون لتحويل المباراة إلى مشهد ترفيهي، مع الموسيقى وعروض "الليزر" وربما حتى معركة للملاكمة بعد المواجهة، وبحسب ما ورد كان كل فريق سيرتدي قميصًا من صناعة الراعي الخاص به، فكان ميسي ليرتدي قميصًا سوف يصنع خصيصًا لتلك المواجهة من شركة أديداس، فيما يرتدي رونالدو قميصه من صناعة شركة نايكي.

بينما ورد أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، لم يسمح للاعبيه بالتمثيل في المباراة إلا بمقابل 21 مليون جنيه استرليني، ومع وجود بعض الشروط الأخرى والشركات والعديد من الأطرف المستفيدة من هذا اللقاء، توقفت الفكرة عن الحدوث.