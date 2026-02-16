كيفية شراء تذاكر مباراة الاتفاق ضد القادسية: دليلك الشامل لأسعار تذاكر ديربي الشرقية ومنافذ البيع والمزيد

يتصاعد الحماس بين جماهير كرة القدم في الشرق الأوسط لمتابعة الديربي الشرقي المنتظر! ستجمع مباراة الاتفاق ضد القادسية يوم الأحد 5 أبريل على استاد EGO بالدمام، ويمكنك الآن تحقيق حلمك بحضور المباراة مباشرة من خلال حجز مقعدك اليوم.

دع GOAL يكون دليلك الشامل لكل ما تحتاج لمعرفته عن تذاكر مباراة الاتفاق والقادسية، بما في ذلك أسعار التذاكر، أماكن الشراء، وخيارات الحجز المتاحة لضمان تجربة كروية لا تُنسى.

متى ستقام المباراة التالية بين الاتفاق والقدسية فيدوري روشن؟

التاريخ المباراة (بالتوقيت المحلي) المكان التذاكر الأحد 5 أبريل الاتفاق ضد القادسية (10 مساءً) استاد EGO (الدمام) التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة الاتفاق ضد القصصية في دوري روشن

لشراء تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي الذهاب إلى الموقع الرسمي للدوري، حيث يمكنك الانتقال إلى قسم "المباريات/التذاكر" تحت علامة التبويب "المباريات". قد تحتاج إلى إنشاء حساب وتقديم معلومات شخصية.

تقام مباريات الأسبوع عادةً على مدار ثلاثة أيام، معظمها من الخميس إلى السبت لتتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع السعودية (الجمعة والسبت)، وتُطرح التذاكر للبيع عادةً قبل كل مباراة بأسبوعين.

يمكن للمشجعين أيضًا حجز تذاكر المباريات عبر منصة WeBook.com. في العام الماضي، دخلت Webook.com في شراكة مع الدوري السعودي للمحترفين لتصبح منصة بيع التذاكر الرسمية له.

في حين أن البوابة الرسمية للدوري هي الطريقة الأكثر أمانًا للمشجعين لشراء تذاكر الاتحاد، فإن أولئك الذين يرغبون في حضور المباراة قد يرغبون في النظر في مواقع إعادة البيع الثانوية مثلTicombo للحصول على التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الاتفاق والقادسية في الدوري السعودي للمحترفين؟

عادةً ما تتراوح أسعار تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين الأساسية بين 50 و100 ريال سعودي، ما يجعل حضور المباريات في متناول المشجعين الأفراد، المجموعات، أو العائلات.

لكن المباريات البارزة، مثل ديربي الشرق أو مواجهة الاتحاد مع الهلال أو النصر، تكون أسعار التذاكر فيها أعلى، خصوصًا في مناطق المشاهدة المميزة داخل الملعب.

كما تتوفر خيارات إعادة البيع الثانوية لشراء تذاكر الدوري السعودي، مثل منصة Ticombo، حيث تبدأ الأسعار من 147 ريال سعودي.

ويجب مراعاة أن الأسعار قد تتقلب حسب أهمية المباراة، موقع المقعد، وقرب موعدها، لذلك يُنصح بالحجز المبكر لضمان أفضل الأسعار وأفضل المقاعد.

ماذا يجب أن تتوقع من مباراة الاتفاق والقادسية؟

مع ارتفاع أعداد الحضور في الدوري السعودي للمحترفين، تظل بعض المباريات محط أنظار الجماهير والإعلام، مثل ديربي الشرق، والكلاسيكو السعودي (الهلال ضد الاتحاد)، وديربي جدة (الأهلي ضد الاتحاد)، وديربي الرياض (الهلال ضد النصر).

في هذا السياق، يسعى نادي الاتفاق لتحقيق أكبر عدد من النقاط للحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب. بعد صعوده من دوري الدرجة الأولى السعودي في نهاية موسم 2023/24، أنهى الاتفاق الموسم الماضي في المركز الرابع، وهو أفضل مركز للفريق منذ أكثر من 20 عامًا.

على الرغم من البداية المتقلبة للفريق خلال نوفمبر وديسمبر، والتي شهدت خسارتين في الدوري، وخروجه من كأس الملك، وانفصال المدرب الإسباني ميشيل، إلا أن الاتفاق استعاد زخمه هذا الموسم تحت قيادة بريندان رودجرز، المدرب السابق لليفربول وسيلتيك وليستر، ليصبح من الصعب التغلب على الفريق في الدمام.

أما نادي القادسية، فقد احتل المراكز السادس أو السابع في المواسم الأربعة الماضية، ويعود مرة أخرى إلى المنافسة بعيدًا عن القمة بعد موسم متقلب، لكنه لا يخشى التحدي. في مواجهتهم السابقة مع الاتفاق في أبريل الماضي، انتهت المباراة بتعادل 1-1، وهي نتيجة تعكس قوة ديربي الشرق المعتادة.

في مباراة الديربي الأخيرة، سجل جورجينيو فينالدوم هدف التعادل المهم للاتفاق، ويظل لاعبًا مؤثرًا في الفريق بعد أن سجل أكثر من عشرة أهداف هذا الموسم، وفاز بلقب أفضل لاعب في الدوري السعودي لشهر ديسمبر.

إلا أن فينالدوم يأتي خلف هدافي الاتفاق، جوليان كوينونيس وماتيو ريتيغي، حيث سجل المكسيكي كوينونيس 20 هدفًا في موسمه الأول بالدوري السعودي، ويبدو أنه في طريقه لتجاوز هذا الرقم هذا الموسم، ليكون أحد أبرز مفاجآت الموسم الحالي.

تاريخ ملعب EGO

ملعب نادي الاتفاق، المعروف أيضًا باسم ملعب EGO لأسباب رعاية، يقع في قلب الدمام بالمملكة العربية السعودية ويعد من أبرز الملاعب الكروية في المنطقة.

افتتح الملعب لأول مرة في عام 1983 باسم ملعب عبد الله الدبال، وكان يُستخدم بشكل أساسي كملعب تدريبي لنادي الاتفاق.

بعد عملية تطوير شاملة استمرت عامين (2021–2023)، زادت سعة الملعب إلى أكثر من 12,000 متفرج، وأصبح الملعب يُستعمل رسميًا لإقامة مباريات الفريق الأول لنادي الاتفاق، وما زال يرحب بالمشجعين منذ ذلك الحين، مقدّمًا تجربة مشاهدة كروية متكاملة.