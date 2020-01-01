ألمانيا والتشيك: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ألمانيا والتشيك الودية، والتي تقام استعدادًا لبطولة الأمم الأوروبية

ألمانيا 0 × 0 التشيك

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تشكيل ألمانيا

يبدأ لوف بالتشكيل التالي...

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التشكيل | 3-4-2-1

كيفن تراب

جوناثان تاه - روبين كوخ - أنطونيو روديجر

بوتي باكو - فلوريان نوهاوس - إلكاي جوندوجان - فيليب ماكس

جوناس هوفمان - جوليان براندت

لوكا فالدشميدت

Our starting XI to face @ceskarepre_eng this evening 📝#DieMannschaft #GERCZE pic.twitter.com/COCWW717WU

تشكيل التشيك

يبدأ سيلهافي بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

جيري بافلنكا

اليس ماتيجو - جاكوب برابيتش - جيميلكا - فيليب نوفاك

توماس هوليس - انتونين باراك

يان كوبيك - بورك دوكال - فاكلاف

مايكل كريمنتشيك

ومؤخرًا لا يعيش المنتخب الألماني أفضل أحواله، ففي آخر 5 مباريات فاز فقط في واحدة على أوكرانيا في مقابل 3 تعادلات آخرها أمام سويسرا في دوري الأمم الأوروبية.

يستقبل منتخب ألمانيا نظيره التشيكي على ملعب ريد بول آرينا بمدينة لايبزيج، وذلك في إطار ودي استعدادي لمنافسات كأس الأمم الأوروبية 2021.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في التغطية المباشرة والكتابية لمباراة ألمانيا والتشيك الودية.