مبادرة من الاتحاد السعودي لتحفيز المدربين الوطنيين

الاتحاد السعودي يقرر تكريم المدربين الوطنيين في نهاية الموسم وفقاً لعدة معايير

فيسبوك تويتر بلال محمد

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، إطلاق مبادرة تكريم للمدربين الوطنين المحققين للإنجازات، في الموسم المقبل، في حفل يقام بنهاية الموسم.

وسيكون التكريم وفقاً لثلاث معايير أقرها الاتحاد، وهي الصعود إلى درجة أعلي أو التأهل إلى بطولة خارجية، تحقيق إحدى بطولات الموسم.

بالإضافة إلى تحقيق بطولة مع المنتخبات الوطنية أو مركز مؤهل لبطولة قارية أو دولية.

وتسعى اللجنة الفنية من خلال تلك المبادرة إلى تكريم المدربين الوطنيين المحققين للإنجازات، دعماً منها لمسيرة المدرب في المسابقات المحلية والمنتخبات الوطنية.

وتستهدف الجائزة، جميع المدربين بكافة تخصصاتهم في الجهاز الفني للفريق صاحب الإنجاز، إذا كان الجهاز بالكامل سعودي، أما في حالة تنوع الجنسيات بالطاقم الفني يتم تكريم المدرب السعودي فقط.