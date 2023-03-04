مبابي ينفق ثروة ضخمة على سيارة لن يقودها!

مشكلة شائعة عن النجم الفرنسي

كعادة نجوم كرة القدم، قرر المهاجم الفرنسي كيليان مبابي إنفاق أمواله على سيارة جديدة، ولكن هل سيتمكن من قيادتها؟

مجلة "GQ" كشفت عن قيام مبابي بشراء واحدة من أكثر السيارات تميزًا في السوق بالوقت الحالي من ماركة فيراري الإيطالية المعروفة.

وأشارت إلى أن اللاعب كان عليه الاختيار بين سيارة Ferrari 488 Pista وسيارة أخرى من طراز Ferrari SF90 Stradale، دون الإعلان عن السيارة التي اختارها على وجه التحديد، حيث يبلغ سعر أي منهما حوالي نصف مليون يورو.

ومع ذلك لن يتمكن مبابي من الاستمتاع بسيارته الجديدة بالشكل المطلوب بسبب مشكلة شائعة عنه وهي عدم امتلاكه لرخصة قيادة، حيث يذهب إلى أي مكان بصحبة سائقه الخاص.

وكان النجم البالغ من العمر 24 سنة قد اعترف بهذا الأمر، مشيرًا إلى أنه لا يعتبر قيادة السيارات ضمن أهم أولوياته لأن لديه سائقين تحت تصرفه في أي وقت.

وقال مبابي وقتها:"ربما هذا هو العيب الرئيسي للنجاح المبكر، قمت بتفويت بعض الأشياء البسيطة مثل الحصول على رخصة قيادة، الأمر يعتبر إلزاميًا لدى العديد من الأشخاص ولكن ليس بالنسبة لي".

يذكر أن الدولي الفرنسي يمر بموسم مميز مع باريس سان جيرمان، حيث سجل 29 هدفًا وصنع 7 في 29 مناسبة هذا الموسم.