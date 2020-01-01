مبابي يطلب تتويج بن يدر بلقب هداف الدوري الفرنسي

مبابي يفتك الحذاء الذهبي الفرنسي من وسام بن يدر

حصل المهاجم الدولي الفرنسي ونجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي على لقب الحذاء الذهبي الفرنسي كهداف للدوري هناك مبكرًا ودون أن يستكمل الموسم.

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد أعلن مطلع الأسبوع الحالي إلغاء ما تبقى من الموسم بسبب فيروس كورونا الجديد والذي سيجعل من الصعب استكمال البطولة.

وفي الإطار ذاته، تقرر إعطاء اللقب لصاحب الصدارة باريس سان جيرمان، ليحافظ نادي العاصمة على لقبه للموسم الثالث تواليًا.

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وفي الوقت ذاته، تساوى مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي على رأس قائمة الهدافين مع مهاجم موناكو وسام بن يدر برصيد 18 هدفًا.

ووفقًا للمعدل، فإن المعدل التهديفي لمبابي أفضل من بن يدر، حيث أنه سجل الـ18 هدفًا في 20 مباراة فقط، بينما احتاج مهاجم موناكو إلى 25 مباراة لتسجيل نفس العدد من الأهداف.

واحتل مهاجم ليون موسى ديمبيلي المركز الثالث على قائمة هدافي الدوري الفرنسي لموسم 2020، حيث سجل النجم الصاعد 16 هدفًا.

مبابي يطلب منح جائزة هداف الدوري الفرنسي لبن يدر

طلب مبابي من الاتحاد الفرنسي مساواة بن يدر في جائزة الهداف تيمنًا بالدوري الإنجليزي.

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Merci à tous pour vos messages.

Je pense par contre que Wissam aussi mérite un trophée, comme ça s’est fait en la saison dernière pour récompenser son année 🤷🏽‍♂️...

🤝 @WissBenYedder #UnTrophéePourWissam https://t.co/M3TA5Gd4SJ — Kylian Mbappé (@KMbappe) May 8, 2020

وفي الوقت ذاته، تصدر أنخيل دي ماريا قائمة صناع الأهداف، حيث قام خلال هذا الموسم بأعلى رقم له على الإطلاق في التمريرات الحاسمة منذ انضم إلى باريس سان جيرمان برصيد 14 تمريرة حاسمة.

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يذكر أن سيسك فابريجاس لاعب موناكو الفرنسي قد رأى أنه من العدل إعطاء اللقب لصاحب الصدارة في حين ألغي الدوري حتى وإن كان في ذلك ضرر لأندية أخرى.