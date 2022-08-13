مبابي: "موسيقى" ريال مدريد لن تمنعني من الفوز بالكرة الذهبية!

مبابي يستبعد صلاح ويختار نفسه بالمرشحين للجائزة

كشف النجم الفرنسي كيليان مبابي، عن قائمته المفضلة للمنافسة على الكرة الذهبية حتى النهاية، بعد الإعلان عن قائمة أفضل 30 لاعبًا في العالم.

مجلة "فرانس فوتبول" أعلنت، أمس، الجمعة، عن القائمة الأولية للنجوم المرشحين للفوز بالجائزة، بتواجد مبابي بعد ما قدمه مع باريس سان جيرمان الموسم الماضي.

وشهدت القائمة بعض المفاجآت أهمها غياب ليونيل ميسي زميل مبابي وكذلك المهاجم البرازيلي نيمار، مع تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد.

ماذا قال مبابي عن توقعاته للقائمة النهائية؟

المهاجم الشاب الذي كان على وشك الانتقال لريال مدريد هذا الصيف قبل تجديد عقده مع باريس، كشف عن توقعه للقائمة الثلاثية الأخيرة ووضع نفسه ضمن المرشحين.

وقال مبابي في تصريحات لصحيفة "فرانس فوتبول":"الكرة الذهبية؟ أتوقع تواجدي أنا وكريم بنزيما وساديو ماني".

ويقوم بذلك الفرنسي باستبعاد محمد صلاح نجم ليفربول، رغم حصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وحصده لقب هداف البطولة.

وأضاف:"هل فكرت في الكرة الذهبية خلال تجديد عقدي مع باريس؟ نعم بكل تأكيد، ريال مدريد كان مثل الموسيقى التصويرية في ذهني وقتها".

وتابع:"الشيء الأهم بالنسبة لي هو ما تفعله على أرض الملعب وليس الفريق الذي تلعب له، لذلك أنا مقتنع بقدرتي على تحقيق الجائزة مع باريس".

التفكير في ميسي رونالدو

قال مبابي خلال حواره مع الصحيفة الفرنسية، إنه كان يفكر كثيرًا في الثنائي ميسي ورونالدو عندما كان يتعلق الأمر بالكرة الذهبية خلال طفولته.

وواصل حديثه:"بالنسبة لكل أبناء جيلي الكرة الذهبية مرتبطة بميسي ورونالدو والمنافسة بينهما، بالتعمق في ذاكرتي أتذكر قليلًا رونالدينيو "الفائز في 2005" ولكن كل شيء ينتهي عندما نتحدث عنهما لأنهما تقاسما الجائزة لفترة طويلة".

وتابع:"كان من الممتع رؤيتهما يجلسان بجوار بعضهما البعض أيام حفلات الجائزة، ومعرفة رد فعل أي منهما عندما يخسر الكرة الذهبية".

وعن قيمة الجائزة:"يجب أن تكون هي النموذج الأول لكل لاعب، الشخص الذي يرغب أن يكون الأشهر في العالم ويتعرف عليه الأطفال في كل مكان وسيكون ممثلًا لكل اللاعبين في العالم يجب أن يبحث عن المثالية في كرة القدم للحصول على هذه المكانة ليصبح لاعبًا مثاليًا".

لماذا يريد النجوم الفوز بالجائزة؟

واصل مبابي:"لأننا جميعًا كنا أطفالًا ونظل صغارًا الآن في مواجهة هذا الكأس اللامع لأنه يعيدنا للطفولة مرة أخرى، لقد فزت بألقاب وجوائز عديدة ولكن الكرة الذهبية بمثابة التذكرة لعالم أكبر".

وعن تطوره:"أعتقد أن الفترة التي قضيتها منذ أن كان عمري 18 إلى 21 سنة سمحت لي بالتواجد بشكل مستمر بين أفضل 10 لاعبين، ولكني لم أكن مؤثرًا بما فيه الكفاية".

واستكمل:"بعد عامين أعتقد أنني اتخذت خطوة للأمام وأصبحت أكثر حزمًا في الملعب وتأثيرًا بالمباريات الهامة، لذلك الآن أنا مرشح أكثر مصداقية وجدية".

وعن معيار النجاح والفشل:"عدم الفوز بها ليس إخفاقًا، ربما سأشعر بالإحباط لأنها تنقل إرثك وتوسع بصمتك في عالم كرة القدم، ولكن لو حصلت على كأس العالم ثلاث مرات وتوجت بطلًا لأوروبا، لا أعتقد أن أي شخص سيأتي ويخبرني أن مسيرتي فاشلة بسبب عدم الحصول على الكرة الذهبية، لكني سأتذوق طعم غير مكتمل لأن هذا الحلم لم يكن ليؤتي ثماره".

كيف كان الموسم الماضي لمبابي مع باريس؟

صاحب الـ23 سنة تألق مع الفريق الفرنسي وكان رجله الأول في حضور ميسي ونيمار، حيث سجل 39 هدفًا وصنع 26 في 46 مباراة بكل البطولات.

ومن الناحية الجماعية لم يحقق اللاعب سوى بطولة الدوري الفرنسي الموسم الماضي، ولم يخرج بأي كأس محلي، وخرج من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لريال مدريد.

وهو ما قد يمنح الأفضلية لكل من كريم بنزيما وتيبو كورتوا ثنائي ريال، بعد حصولهما على دوري الأبطال والدوري الإسباني، بالإضافة لتأثيرهما الواضح بالبطولتين.