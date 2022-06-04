مبابي يثير مخاوف فرنسا بإصابة قوية في الركبة

لم تكن الإصابة الوحيدة للديوك ضد الدنمارك

اضطر المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، للخروج من مباراة منتخب بلاده أمام الدنمارك بسبب تعرضه لإصابة قوية في الركبة.

وتعرضت فرنسا للخسارة أمام الدنمارك بهدفين مقابل هدف، أمس، الجمعة، في الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وجاء هدف الديوك عن طريق كريم بنزيما في الدقيقة 51، بينما سجل للدنمارك أندرياس كورنلويس في الدقيقتين 68 و88 من عمر اللقاء.

وكان مهاجم باريس سان جيرمان قد بدأ المباراة كأساسي لكنه سقط في نهاية الشوط الأول، ولم يستطع الاستمرار ليخرج وينزل بدلًا منه كريستوفر نكونكو.

ومن جانبه قال جاي ستيفان مساعد ديدييه ديشان مدرب فرنسا، إن مبابي سيخضع للتقييم من أجل فحص المشكلة التي يعاني منها في الركبة.

أفضل ثنائي في موسم 2021-22 هما ـــــــــــــــ وــــــــــــــــــــ؟ 🤔



- بنزيما وفينيسيوس

- كريستيانو رونالدو وبرونو فيرنانديز

- مبابي ونيمار

- ليفاندوفسكي وجنابري

- كيفين دي بروين وسترلينج

- هاري كين وسون

- إيرلنيج هالاند ورويس

- محمد صلاح وماني pic.twitter.com/a0XNJAnjwP — GOAL Arabia (@GoalAR) June 3, 2022

ولم يكن مبابي هو اللاعب الوحيد الذي تعرض للإصابة خلال اللقاء، حيث خرج كذلك رافاييل فاران مدافع مانشستر يونايتد لمعاناته من مشكلة عضلية في الفخذ.

جدير بالذكر أن فرنسا تخوض مباراتها القادمة بدوري الأمم الأوروبية ضد كرواتيا يوم 6 يونيو الجاري، قبل اللعب ضد كرواتيا في يوم 13 من نفس الشهر.