فيروس كورونا

مبابي يتبرع بمبلغ ضخم للمتضررين من كورونا

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بادرة رائعة من النجم الفرنسي خلال أزمة فيروس كورونا

كشفت أحد المؤسسات الخيرية في فرنسا عن تبرع كيليان مبابي، جناح باريس سان جيرمان، بمبلغ ضخم لأجل المصابين بفيروس كورونا.

ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أحد أبرز المتبرعين لأجل علاج فيروس كورونا بين اللاعبين.

وقالت مؤسسة "أبي بييه" في تغريدة عبر موقع "تويتر": "نشكر الموهبة كيليان مبابي على تبرعه الكريم ومساعدته المحتاجين في مثل هذه الظروف".

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    ولم يتم الكشف عن مقدار تبرع اللاعب وذلك بناءً على طلبه الشخصي.

    وكان مبابي قد استخدم منصة "إنستجرام" لحث الجمهور على التبرع للمؤسسة ومساعدة الفقراء في ظل انتشار فيروس كورونا وخسارة البعض لأعماله.

    المؤسسة تهتم بتوفير الطعام وأدوات النظافة وملاجئ وكل ما يحتاجه الفقراء خلال الوقت الحالي.

    ويخطط باريس سان جيرمان لخفض رواتب العاملين في النادي الفرنسي بهدف تقليل الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تعطل الدوريات. 

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