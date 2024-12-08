مبابي يكشف لحظات الغضب وكسر الجليد مع ميسي.. وخطته للفوز بالكرة الذهبية

"لقد فزت بها من قبل"

تحدث النجم الفرنسي كيليان مبابي عن خسارته نهائي كأس العالم 2022 في قطر أمام منتخب الأرجنتين بركلات الترجيح، وما ينقصه للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

وقال مبابي في مقابلة مع قناة +Canal: "كنت غاضبًا جدًا بعد خسارة نهائي المونديال، لكنني أحترم ليونيل ميسي، كسرنا الجليد وضحكنا معًا، لأننا خضنا معركة كبيرة".

وأضاف: "ميسي قال لي (لقد فزت بها بالفعل «في 2018»)، أعتقد أن لقد خلقنا ذكريات من تلك المباراة، وأعتقد أن النهائي قربنا أكثر، وقد قدمنا أداءً رائعًا معًا في النصف الثاني من الموسم (مع باريس سان جيرمان)".

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وعما يحتاجه للفوز بجائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، علق: "أنجزت الكثير في مسيرتي (حتى الآن)، ما البطولات التي تنقصني؟ دوري أبطال أوروبا، ها أنا في النادي الأفضل لتحقيقها (ريال مدريد)".

وأردف: "أحتاج التتويج ببطولة أمم أوروبا أيضًا، ولم لا أحصد ذهبية الأولمبياد؟ الألقاب الفردية مهمة كذلك، أعرف ما يجب فعله للفوز بالكرة الذهبية، أشياء كثيرة داخل وخارج الملعب، عندما أفعل كل ما يلزم سأفوز بها".

ولا يقدم كيليان مبابي أفضل مستوياته في موسمه الأول مع ريال مدريد، حيث سجل 11 هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين في 21 مباراة بمختلف المسابقات.