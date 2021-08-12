مبابي مفتاح باريس لتكوين شراكة ميسي ورونالدو!

خطة باريس لقدوم رونالدو ومزاملة ميسي

كشفت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان بدأ التخطيط للتعاقد مع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو بعد أيام قليلة من قدوم ليونيل ميسي.

وانضم ميسي إلى باريس سان جيرمان عبرصفقة انتقال حر بعقد يمتد حتى 2023 بمرتب يصل إلى 35 مليون سنويًا.

لماذا سيتعاقد باريس مع رونالدو؟

حسب ما نشرته صحيفة "أس" الإسبانية، فإن ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان حدد البديل المناسب في حالة رحيل مبابي الموسم المقبل وهو كريستيانو رونالدو.

وأكد التقرير أن إدارة باريس لن تتخلى عن خدمات الفرنسي هذا الموسم، وتفضل رحيله الموسم المقبل مجانًا عن رحيله الآن، فالأمر ليس مسألة مال بالنسبة للقطري وإنما يجهز للتعاقد مع من يعوضه الموسم المقبل.

ما هي آخر الأنباء بالنسبة لمبابي؟

نشرت صحيفة "ليكيب" في الساعات الماضية أن مبابي لا يرغب في التجديد مع باريس سان جيرمان، بل وغاضب من التعاقد مع ليونيل ميسي من قبل الإدارة وطلب بالفعل الرحيل.

ومن جانبه، صرح ناصر الخليفي عبر شبكة "بي إن سبورتس" في لهجة أقرب للتهديد لمبابي وقال: "اللاعب أراد فريقا تنافسيًا وأصبح يمتلكه بالفعل، ليس لديه أي أعذار".

ما هو موقف كريستيانو رونالدو الحالي؟

يرى الخليفي أن رونالدو سيكون ورقة رابحة للتعاقد معها الموسم القادم، حيث سيأتي البرتغالي بدون أي مبالغ مالية.

يذكر أن عقد كريستيانو رونالدو ينتهي مع يوفنتوس في يونيو 2022، ولم يجدد حتى الآن.

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