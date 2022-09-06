مبابي لم يكن يكذب.. نجم باريس أخبر الجميع برحيله لريال مدريد

مبابي قد أكد بنفسه انضمامه لريال مدريد من قبل

كشفت تقارير صحفية عما طالب به نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، للمسؤولين في شركة "EA Sports" قبل تجديد تعاقده مع الفريق الفرنسي.

حيث كان مبابي قد ارتبط بالرحيل إلى إسبانيا نحو ريال مدريد قبل أن يتراجع في آخر الأيام ويمدد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية.

وبحسب ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" فإن مبابي كان قد اتخذ قراره بالفعل من قبل للانضمام إلى الملكي ويبدو أن القرار قد تغير بعد ذلك.

ماذا قال مبابي من قبل؟

أوضح التقرير أن النجم الفرنسي قد طالب شركة "EA Sports" بوضعه في لعبة "فيفا 23" التي ستصدر بنهاية الشهر الحالي، مع فريق ريال مدريد.

حيث ذكرت الصحيفة أن رحيل مبابي لإسبانيا كان مؤكدًا بالفعل، وكان كل شيء يسير على ما يرام، لدرجة أن اللاعب نفسه طالب الشركة بالتواجد في النسخة المقبلة بقميص الملكي.

EA Sports

ويتصدر مبابي غلاف اللعبة الرسمي منذ عام 2021، ويظهر أيضًا هذا الموسم على الغلاف، لكنه بقميص باريس سان جيرمان بطبيعة الحال.

هل ينتقل مبابي إلى ريال مدريد؟

مبابي أجرى مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، كشف خلالها كواليس حديثه مع رئيس فرنسا، ومدى تأثير ذلك على قراره النهائي، بالإضافة إلى أنه ترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية اللعب مع ريال مدريد في المستقبل.

حيث سُئل الفرنسي خلال المقابلة عن احتمالية الذهاب إلى الملكي في المستقبل، ولم يغلق مبابي الباب أمام تلك الفرضية.

وقال: "لا يمكنك أبدًا أن تعرف المستقبل، لم أذهب إلى هناك من قبل، لكن أشعر أن ريال مدريد منزلي أو شيء من هذا القبيل".