مبابي لجوردي ألبا: سأقتلك في الشارع وبيكيه يتدخل!

أحداث مؤسفة..

برزت لقطة جديدة مثيرة للجدل في مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان التي أقيمت مساء الثلاثاء الماضي، عندما هدد كيليان مبابي نظيره جوردي ألبا بـ"القتل" أثناء مشادة بينهما.

وكان مبابي هو النجم الأول لمباراة الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، عندما وضع ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك تير شتيجن بقلب كامب نو، ساهم من خلالهم بفوز فريقه برباعية لهدف.

ونشب بالفعل خلاف حاد بين جيرارد بيكيه وأنطوان جريزمان خلال المباراة رصدته الكاميرات، والآن واقعة أخرى تطفو على السطح ولكن هذه المرة بين الخصمين ألبا ومبابي.

صور برنامج "Deportes Cuatro" أظهرت مبابي وهو يتعرض للمضايقة من سيرجينو ديست أثناء ركلة ثابتة، فقال له "لا تلمسني" وهنا تدخل ألبا.

المحادثة كاملة أتت بحسب البرنامج على النحو الآتي:

جوردي ألبا لمبابي: "إنه يطلب منك السماح، يا لك من مغرور".

مبابي يرد على ألبا: "سأقتلك في الشارع، سأقتلك في الشارع".

تدخل هنا جيرارد بيكيه وقال لمبابي "من ستقتل؟"

ثم رد ألبا بقوله "هذا الشخص يتعلم (يقصد لا يزال صغيرًا)".

لا يُعرف حتى الآن إذا ما قد يتم استخدام هذه الصور من قبل الاتحاد الأوروبي ووضع عقوبة سواءً على مبابي أو ألبا أو حتى بيكيه لتدخله في هذه المشاحنة.

الجدير بالذكر أن مباراة الإياب بين باريس وبرشلونة ستقام على ملعب حديقة الأمراء يوم 9 مارس المقبل، وقد اعترف رونالد كومان باستحالة مهمة النادي الكتالوني للعودة في النتيجة.