حتى لا يسخر من مبابي .. لامين يامال يتعرض لموقف محرج بعد مباراة فرنسا

فوجئ لامين يامال، لاعب منتخب إسبانيا، بتدخل أحد المنظمين لبطولة أمم أوروبا ومنعه من اصطحاب هدية تلقاها من الجماهير، بعد الفوز على فرنسا في مباراة نصف النهائي.

وكان يامال صاحب هدف تعادل إسبانيا مع فرنسا، قبل أن يسجل زميله داني أولمو هدف الفوز في مباراة الدور نصف النهائي، ليتأهل "لاروخا" إلى مواجهة إنجلترا في النهائي الأوروبي المرتقب، يوم الأحد المقبل على ملعب برلين الأولمبي.

وكشفت شبكة "sportbible"، أن لامين يامال كان يتجول بعد المباراة في المنطقة المختلطة للإعلاميين، وسلمه أحد المشجعين غرضٍ ما، لكن تمت مصادرته حسب قواعد التنظيم من قبل أحد المسؤولين.

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وسارع المسؤول للتدخل، بعدما رأى أن أحد المشجعين منح لامين يامال قناع سلاحف النينجا، على الأرجح بسبب خوفه من إمكانية استخدامه عن غير قصد للسخرية من قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي.

وكثيرًا ما تعرض مبابي للسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي ومن قبل زملائه في الفريق، بتشبيهه بأحد الأشخاص الكرتونية لمسلسل "سلاحف النينجا" الشهير.

ودخل لامين يامال (16 عامًا) التاريخ من أوسع أبوابه، بعدما نجح في تسجيل هدف بشباك فرنسا، ليصبح أصغر لاعب في التاريخ يهز الشباك في بطولة كبرى (كأس العالم وأمم أوروبا).