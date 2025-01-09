ليس مبابي أو فينيسيوس .. شخص غير متوقع يخطف الأنظار من نجوم ريال مدريد في السعودية

جدة تعج بالنجوم في السوبر الإسباني

خطف فلورنتينيو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، الأضواء أثناء تواجده في مدينة جدة السعودية، على رأس بعثة فريقه المشاركة في كأس السوبر السعودي.

ويخوض ريال مدريد اليوم الخميس، مواجهة قوية أمام ريال مايوركا على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، على أمل الفوز والتأهل لمواجهة الغريم برشلونة في النهائي يوم الأحد المقبل.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ريليفو" الإسبانية، فإن رئيس ريال مدريد هو الأيقونة التي حظت بالاهتمام في جدة، متفوقًا على أي لاعب آخر في الفرق الأربعة المشاركة بالبطولة، مشيرًا إلى أن رئيس المرينجي يحظى بالتقدير الكبير من الجميع، سواء كان من هواة كرة القدم أو المحترفين.

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وقال الصحفي السعودي رعد قاسم، الذي سافر من موطنه الرياض إلى جدة لأسباب من بينها رؤية فلورنتينو بيريز عن قرب، في تصريح للشبكة الإسبانية: "فلورنتينو هو الأول هنا. أفضل رئيس نادٍ في التاريخ. ونتفق جميعًا على ذلك".

واتفق الجمهور في جدة مع هذه التصريحات، حيث يشاع بين الجمهور السعودي أن "النجوم في الفريق مثل مبابي، بيلينجهام وفينيسيوس لا يهمون بقدر الاهتمام برئيس ريال مدريد. هو الأفضل لأنه بدون وجوده، لم يكن ليكون هناك أي شيء في هذا الفريق. لم يكن ممكنًا".

يذكر أن فلورنتينو بيريز دعا يوم الثلاثاء الماضي، إلى إجراء انتخابات مجلس إدارة ريال مدريد لفترة انتخابية أخرى تستمر حتى 2029، وتشير كل التقارير إلى أنه سيترشح بمفرده على مقعد الرئيس ويفوز بالتزكية كما حدث في الدورة السابقة.