مبابي وفينيسيوس ضد رودريجو وبيلينجهام.. بروفة أنشيلوتي ترسم ملامح تشكيل ريال مدريد في السوبر الأوروبي!

11 ضد 11

يواصل ريال مدريد الاستعداد لمواجهة أتالانتا، يوم الأربعاء المقبل على ملعب وارسو الوطني في بولندا، حيث موقعة كأس السوبر الأوروبي.

وانضم السباعي "كارباخال وميندي وكامافينجا وتشواميني وفالفيردي وبيلينجهام ومبابي" قبل 5 أيام فقط إلى تدريبات الفريق الملكي، علمًا بأنهم غابوا عن الجولة التحضيرية بالولايات المتحدة الأمريكية (للراحة).

وأشرف المدرب كارلو أنشيلوتي على تقسيمة للاعبي ريال مدريد (11 ضد 11)، من أجل حسم التشكيل الأساسي لحامل لقب دوري أبطال أوروبا في المباراة الرسمية الأولى بالموسم الجديد.

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وضم الفريق الأول "كارباخال، روديجر، جاكوبو، ميندي، جولر، تشواميني، مودريتش، سيبايوس، مبابي، فينيسيوس"، بينما تواجد في الفريق الثاني "فاسكيز، ميليتاو، فاييخو، فران جارسيا، فالفيردي، كامافينجا، بيلينجهام، رودريجو، إندريك، براهيم دياز"، وتبادل كورتوا ولونين حراسة المرمى.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بروفة أنشيلوتي جعلت التوقعات أكثر وضوحًا بشأن التشكيل الأساسي أمام حامل لقب الدوري الأوروبي، مشيرة إلى أنه "دمج اللاعبين لإخفاء تشكيله، وأيضًا لتحقيق التوازن وجعل التقسيمة أكثر تنافسية، ففصل بين ميليتاو وروديجر (الثنائي المرجح للبدء في قلب الدفاع)، لكنه جمع بين كارباخال وميندي (الثنائي المرشح).

وانضم تشواميني إلى لاعبي خط الوسط البدلاء "جولر وسيبايوس ومودريتش"، ما يفتح الباب أمام كامافينجا، الذي تواجد إلى جانب بيلينجهام وفالفيردي.

في الهجوم، عزز قرار أنشيلوتي بإشراك فينيسيوس ومبابي معًا في البروفة، من فرص ظهور النجم الفرنسي لأول مرة كأساسي مع ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل، ويرجح أن ينضم إليهما رودريجو، الذي قاد هجوم الفريق الآخر مع براهيم دياز وإندريك.