"يجب أن نفوز"

أبدى الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد، سعادته الكبيرة بالانتصار (2-0) أمام ريال بيتيس، مساء أمس الأحد، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وسجل مبابي هدفي ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو، في الدقيقتين 67 و75، ليبدأ سجله التهديفي في الليجا، بعد 3 مباريات دون أي بصمة.

وقال مبابي، في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "إنها لحظة رائعة، كنت أتمنى التسجيل في هذا الملعب الأسطوري، لكن الفوز أكثر أهمية، كانت مباراة صعبة لكننا ريال مدريد، كنا بحاجة إلى الانتصار على فريق كبير من أجل استعادة الثقة (بعد تعادلين في أول 3 جولات)، لكن لا ننسى أننا في أغسطس، نحتاج أن نبقى معًا ونفوز، لأن الفرق الأخرى تفوز أيضًا".

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وواصل: "منذ أن وصلت إلى هنا وأنا أقول إنني بحالة جيدة وسعيد، أحصل على الكثير من الحب، حتى عندما لا أسجل، 3 مباريات (دون هدف) لشخص آخر قد تكون قليلة، لكن بالنسبة لي هي كثيرة".

وعن الضغط الذي يواجهه باعتباره خليفة لكريستيانو رونالدو في ريال مدريد، علق: "لا أواجه أي ضغط، إنها كرة القدم. الجميع يعرف الاحترام الذي أكنه لكريستيانو، لكنني هنا لأكون كيليان. الضغط الوحيد الذي أواجهه هو التأقلم مع الفريق".

وختم: "زملائي في النادي والجماهير كانوا معي، يعطونني الثقة لأبذل كل ما في وسعي من أجل هذا النادي وهذا الشعار، إنه حلم أن أكون هنا، آمل أن أسجل المزيد وأحصل على المزيد من التصفيق، لقد وصلت إلى هذا النادي بتواضع، مع الرغبة في قضاء وقت ممتع خارج الملعب مع زملائي، سواء فينيسيوس أو الآخرين".