مبابي سيعلن انتقاله إلى ريال مدريد في هذا الموعد!

هل يحدث بالفعل؟

تتواصل الأنباء حول مستقبل كيليان مبابي، وهذه المرة بأخبار جديدة أن انتقاله إلى ريال مدريد قد حُسم بالفعل.

هذا ما قاله برنامج "Chiringuito"، الذي أكد على أن مبابي سوف يعلن وصوله إلى سانتياجو برنابيو في وقت قريب للغاية.

هذا الوقت القريب هو خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، والتي يشارك فيها مبابي مع منتخب فرنسا.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، وكل الدلائل تشير إلى أن النادي الفرنسي سيرفض بيعه حتى إن قرر عدم التجديد.

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على أي حال، يبقى من المجهول حقًا موقف الدولي الفرنسي من العقد الجديد المعروض عليه من قبل باريس، والأقرب أن يتحدد الموقف بعد نهاية اليورو.

يبقى السؤال المُلح حقًا يتعلق بقدرة ريال مدريد على الوفاء بالقيمة المتوقعة لمبابي التي لن تقل عن 120 مليون يورو، في ظل ما يعانيه النادي من أزمة اقتصادية بسبب كورونا.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد أعلن عودة اللاعبين المعارين مع عودة كارلو أنشيلوتي لتدريب الملكي، والأقرب أن يكون الفريق بنفس حالة الموسم الماضي، من دون صفقات كبيرة.