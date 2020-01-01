مبابي: زيدان ورونالدو قدوتي، ومنبهر بإنجازات ليفربول

تعرف على تصريحات مبابي حول زيدان ورونالدو وليفربول

غازل كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، وكريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، معبرًا عن انبهاره بما يقدّمه ليفربول في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

مبابي مطلوب في صفوف ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة لتعويض رحيل رونالدو عن النادي الملكي.

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كما ارتبط اللاعب بالرحيل إلى صفوف ليفربول في ظل شائعات رحيل محمد صلاح أو ساديو ماني عن بطل أوروبا.

وقال مبابي في حوار مع صحيفة "ميرور" البريطانية: "حققت الكثير من البطولات، ولكني أطمح للفوز بأكثر من ذلك وأهمها لقب أمم أوروبا العام المقبل مع فرنسا بجانب قيادة باريس سان جيرمان لتحقيق دوري أبطال أوروبا".

وتابع: "بالطبع سيكون جيدًا تحقيق الكرة الذهبية، ولكنّه ليس الأمر الذي يبقيني يقظًا طوال الليل، فلست مضطرًا للفوز بها الموسم المقبل أو التالي له، ودائمًا أضع أولويتي للفريق والمنتخب وبعدها الألقاب الفردية".

أما بالنسبة لقدوته في كرة القدم، غازل مبابي مدرب ريال مدريد بقوله: "في البداية كان زيدان نظرًا لما قدمه مع المنتخب الفرنسي، وبعدها كريستيانو رونالدو بسبب نجاحاته المتواصلة في كرة القدم وترك بصمته في التاريخ. أود أن امتلك صفحات باسمي في تاريخ اللعبة".

وأردف: "لعبنا مباراة بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا دون حضور جماهيري وكان الأمر غريبًا بالنسبة لنا، ولكن في الوقت الحالي السلامة والصحة العامة أهم من أي اعتبار آخر".

واختتم: "ليفربول ظهر الموسم الحالي وكأنّه آلة في الدوري الإنجليزي، وجعلوا الفوز يبدو سهلًا، لكن بالطبع ما وصل له الريدز ليس سهلًا. إنه فريق يمتلك عناصر مذهلة من لاعبين ومدرب، والجميع بذل كل ما لديه للوصول لهذه الإنجازات".

جدير بالذكر أنّ مبابي لديه عقد مع باريس سان جيرمان حتى 2022 ويرفض حتى كتابة هذا الخبر تمديد عقده.