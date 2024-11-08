"جعله يبدو مثل الأحمق" .. ظهور السبب الحقيقي لقيام ديشان باستبعاد مبابي من قائمة فرنسا

كواليس من داخل معسكر الديوك

يؤمن الصحفي الفرنسي دانييل ريولو، أن ديديه ديشان مدرب منتخب فرنسا استبعد كيليان مبابي من قائمة الديوك للتوقف الدولي القادم، كإجراء عقابي بعد ما بدر منه الشهر الماضي.

ديشان فاجأ الجميع باستبعاد مبابي من قائمته التي أعلنها أمس، الخميس، حيث قرر عدم الاعتماد على نجم ريال مدريد في مباراتي إسرائيل وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية، بعدما غاب في التوقف الأخير بشهر أكتوبر بكامل رغبته.

وقال ريولو عبر شبكة "RMC" الفرنسية:"إنها عقوبة، ديشان لا يقبل ما فعله مبابي في التوقف الماضي، هو لن يقول ذلك لأنه لا يريد تمزيق العلاقة بينهما أكثر من اللازم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويقصد ريولو هنا غياب مبابي طواعية عن مباراتي فرنسا في أكتوبر، وذهابه في رحلة إلى مدينة ستوكهولم السويدية، ومنذ ذلك الحين، تورط اللاعب في فتح قضية ضده بتهمة الاغتصاب.

وواصل الصحفي الفرنسي المعروف حديثه قائلًا:"في الوقت الحالي أجد قرار ديشان جيد وعادل، مبابي جعله يبدو وكأنه أحمق، ديشان ظهر أمام الجميع ليقول إن اللاعب أصيب، وبعد ثلاثة أيام، لعب مع ريال مدريد ووضعه في موقف محرج ومهين".

وفي نهاية حديثه شدد ريولو على تأييده لقرار ديشان بإخبار مبابي باستبعاده قبل دقائق قليلة فقط من إعلان القائمة، وذلك لحرصه على عدم تسرب الخبر في وسائل الإعلام وحدوث المزيد من الضجة.