هكذا ذاب الجليد.. بيريز أول من سامح مبابي في ريال مدريد بعد صفعة 2022!

الرئيس فهم الرسالة!

كشف تقرير صحفي إسباني عن كواليس إذابة الجليد بين الثنائي كيليان مبابي وفلورنتينو بيريز، بعد تجديد النجم الفرنسي عقده مع باريس سان جيرمان، رغم اتفاقه مع ريال مدريد في صيف 2022.

وحسب صحيفة ماركا، فإن رئيس ريال مدريد كان أول من سامح مبابي على قرار تجديد عقده في يوليو 2022، رغم صدمة جماهير النادي الملكي، بيريز لاحظ شيئًا غريبًا في الأيام التي سبقت ما كان سيصبح إعلان الفرنسي ارتداء القميص الأبيض (في 2022)، جاء الشك من صمت المهاجم، كان من قبل يبحث دائمًا عن أي رسالة أو مكالمة".

وأوضحت أنه في 21 مايو، اعتذر الدولي الفرنسي لرئيس ريال مدريد، وأخبره بإعلانه الوشيك تجديد عقده مع النادي الباريسي، وقال بيريز فور إعلان النجم الفرنسي البقاء في سان جيرمان "هذا ليس مبابي الخاص بي"، على افتراض أن شيئًا ما قد تغير.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يؤدي هذا إلى الاعتقاد إلى أنه كان هناك ضغط مجنون من الداخل والخارج، ضغوط شخصية وعائلية وحتى وضع مصلحة دولة فرنسا، كل هذا دفعه إلى قول لا لريال مدريد، حتى أنه كان هناك حديث عن تهديدات لم يتم إثباتها أبدا.

بعد وقت قصير من التوقيع، كان ريال مدريد على علم بخطة هروب النجم الفرنسي، لقد فهم بيريز ما فعله مبابي تحت الضغط، وضع إستراتيجية العفو، على أن تتم الصفقة بعد عامين (رفض مبابي توقيع عقد طويل)، وصمد كيليان أمام تهديدات باريس في 2023 (بشأن تفعيل بند التجديد حتى صيف 2025).

وختمت "ماركا": "كل ما حدث الصيف الماضي كان ديباجة لما تم إعلانه اليوم، كان مبابي يعلم أن ريال مدريد يقف وراءه، لكن كان عليه إظهار قوته من خلال التخلي عن السنة الإضافية ومقاومة الضغوط التي عادت إلى الظهور حول حياته الرياضية والشخصية، لدرجة أنه جرى استبعاده من الفريق وتهديده بعدم اللعب طوال الموسم".