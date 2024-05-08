واسى نجم باريس..

يقترب كيليان مبابي أكثر من أي وقت مضى من الانتقال إلى ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وودع الفريق الباريسي دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي بالخسارة أمام بوروسيا دورتموند، ما يفتح الباب أمام كيليان لإعلان انتقاله إلى النادي الملكي.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن مبابي اتفق مع ريال مدريد على تفاصيل الانتقال، لكنه أرجأ الإعلان خشية أن يلتقي الفريقان في دوري أبطال أوروبا.

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وحسب "ديفينسا سنترال، فإن "رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تواصل مع مبابي بعد خيبة الأمل (بالخروج الأوروبي)"، مشيرة إلى أنه "واسى نجم باريس وأخبره بأنه كان يأمل أن يلتقيان في ويمبلي (نهائي الأبطال)".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري الأبطال على ملعب سانتياجو برنابيو، علمًا بأن مواجهة الذهاب انتهت بالتعادل (2-2) في ألمانيا.