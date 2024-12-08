مبابي: جاهز للمثول أمام القضاء في "الاعتداء الجنسي".. ومستقبلي "نهر من المجهول"!

ماذا قال؟

أجرى النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، مقابلة مع قناة "Canal+" الفرنسية، تحدث خلالها عن فترته الحالية مع ريال مدريد ومستقبله في كرة القدم.

وسُئل مبابي عما حدث خلال "عطلة ستوكهولم" في شهر أكتوبر الماضي، حيث جرى اتهامه في واقعة اعتداء جنسي مزعومة.

وقال قائد المنتخب الفرنسي: "لقد فوجئت بالأمر (الاتهام)، هذه أشياء تحدث ولا يمكن التنبؤ بها، لم يحدث أي شيء (بشأن الاتهام)، ولا حتى استدعاء. قرأت نفس الشيء الذي قرأه الجميع (في الصحف)".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "الحكومة السويدية لم تقل شيئًا، وأنا لا أهتم. إنها مجرد قلة فهم، لأنني لم أشعر بالقلق بشأن الضجة أبدًا، كان هدفي دائمًا هو التركيز على عملي ومعرفة كيف سينتهي الأمر".

وأوضح: "إذا استدعاني القضاء سأذهب. لم تكن مجرد فترة بعد الظهر، كان لدي 5 أيام عطلة وقررت الذهاب، كان علي الذهاب إلى مكان آخر، لكن المدرب قال لي اختر مكانًا أقل شهرة، كل شيء على ما يرام، أنا هادئ".

وختم بالحديث عن مستقبله في كرة القدم: "لا أعرف ماذا سيحدث بعد ذلك، مستقبلي الرياضي عبارة عن نهر طويل من المجهول".