تصريحاته لن تورطه .. مبابي يرفض طلب باريس ويتوجه إلى المحكمة لانتزاع مستحقاته!

النجم الفرنسي يرفض التفاوض

وجه كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الحالي وباريس سان جيرمان السابق، توجيه صدمة قوية للنادي الفرنسي بشأن المستحقات المالية المتأخرة التي لم يحصل عليها حتى الآن.

مبابي قرر إنهاء رحلته مع باريس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من خلال التوقيع لريال في صفقة مجانية، بعد سلسلة من الصراعات مع ناصر الخليفي رئيس النادي ومجلس الإدارة.

صحيفة "آس" الإسبانية قالت إن مبابي يرفض كل محاولات باريس من أجل التصالح، مشددًا على تمسكه بالتوجه إلى محكمة العدل الصناعية الفرنسية للحصول على مبلغ 55 مليون يورو الخاص به، والذي لم يتم دفعه حتى هذه اللحظة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن باريس تفاجأ بموقف اللاعب الذي دخلوا معه في مفاوضات قبل إضفاء الطابع الرسمي على رحيله عن النادي، بهدف الاتفاق على حل مالي مفيد لجميع الأطراف، وبالنسبة لهم، فإن صاحب الـ25 سنة لم يلتزم بكلمته.

ويرجع ذلك إلى المزاعم التي تؤكد أن مبابي التزم شفهيًا للخليفي بأن يتخلى عن الـ55 مليون يورو، وأنه لن يطالب النادي بالحصول على أي أموال مقابل الرحيل إلى ريال مدريد في الصيف.

وكان باريس قد حاول إقناع اللاعب بتحويل هذا الاتفاق من شفهي إلى كتابي، ولكن تدهور علاقة مبابي مع الخليفي، تسبب في انهيار ذلك تمامًا لنصل إلى النقطة الحالية.

ويريد محامو مبابي من باريس دفع مبلغ 55 مليون يورو، بينما سيستحضر النادي، دفاعًا عن نفسه، الكلمات التي قالها المهاجم بعد فوزه بكأس السوبر في 3 يناير الماضي، عندما قال":مهما حدث، فإن مستقبلي لا يهم، لأن جميع الأطراف محمية".

ومع ذلك، فمن غير المتوقع أن تلتزم المحكمة بهذا التصريح، لأنها تريد الحصول على بيانات أو مستندات تؤكد التزام اللاعب بهذا الوعد.

وأما من ناحية مبابي، فقد رفض اللاعب كل محاولات ناديه السابق لمنع إحالة النزاع إلى المحاكم، وسيذهب إلى المحكمة المختصة بهذا النوع من القضايا ومعه الشهود المختلفين الذين سيدعمون روايته.