مبابي: لا أطمع في مركز كافاني والألقاب أهم من الأهداف

كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان يؤكد أنه لا يستهدف الحصول على مركز إيدنسون كافاني في الفريق كرأس حربة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان أنه لا يطمع في الحصول على مركز أيًا من زملائه في الفريق خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب على هامش مباراة الفريق التي ستقام اليوم أمام رين في كأس السوبر الفرنسي.

وقال مبابي: "أعتقد أنني أتيت لباريس سان جيرمان بنوايا حسنة، سأحاول تقديم الأفضل، حتى الآن كل شيء يسير على ما يرام، وأتمنى أن نعود للموسم الجديد بلقب".

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وأضاف: "أتحدث مع المدرب كثيرًا نتناقش في العديد من الأمور، وأشعر بالمفاجأة بعدما قرأت عن رغبتي في الحصول على مركز رأس الحربة، لم أقل ذلك أبدًا".

وأكمل: "لدينا رأس حربة بالفعل هو كافاني، أنا هنا لألعب بجوار اللاعبين العظماء ليس بدلًا منهم، بالنسبة لي تحقيق الألقاب أهم حتى لو لم أسجل الأهداف".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد أكدت أن مبابي يطالب إدارة النادي بالحصول على دور أكبر داخل الفريق بنهاية الموسم الماضي.