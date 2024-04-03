"سبّ إنريكي وأهان والدته!"

تحدث داريو كانوفي، وكيل اللاعبين الإيطالي، عن توقعاته للميركاتو الصيفي المقبل، مشيرًا إلى أن "كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان اتفق مع ريال مدريد منذ عدة أشهر".

وقال كانوفي، في تصريحات نقلتها صيحفة آس الإسبانية: "مبابي لاعب في ريال مدريد منذ شهور، عدم الاعتراف بذلك هو مهزلة استمرت لفترة طويلة".

وأضاف: "لقد سبّ مبابي مدرب باريس (لويس إنريكي) وأهان والدته، الفريق الوحيد الذي يملك مبابي هو ريال مدريد".

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وتوقع كانوفي أن ينتقل فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، إلى سان جيرمان لخلافة مبابي الصيف المقبل، رغم ارتباطه بالانتقال إلى آرسنال وتشيلسي في إنجلترا.

وختم: "من وجهة نظري، من المحتمل جدًا أن يلعب أوسيمين لسان جيرمان، سيكون هذا أذكى توقيع ليحل محل كيليان في حديقة الأمراء".