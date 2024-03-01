زميلهما في باريس: مبابي سيرحل وحكيمي أساس أي مشروع!

رحيل الفرنسي يقترب وسط ترقب من ريال مدريد

كشف ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد السابق وباريس سان جيرمان الحالي، عن الكواليس التي يعرفها بخصوص مستقبل كيليان مبابي.

العديد من التقارير الصحفية أكدت أن مبابي أبلغ ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، بقراره بمغادرة النادي الفرنسي وعدم التوقيع على عقد جديد بدلًا من عقده الحالي الذي ينتهي في الصيف، مع ترقب ريال مدريد للموقف من أجل التعاقد معه في صفقة انتقال حر.

أسينسيو قال في تصريحات عبر شبكة "بليتشر ريبورت" نشرتها صحيفة "as" الإسبانية:"مبابي لاعب مميز ويتمتع بمستوى لا يصدق وهو حاسم في كل مباراة مع الفريق".

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وأضاف:"يبدو أنه سيغادر النادي، هناك الكثير من الحديث عن هذا الأمر في الخارج، ولكن نحن لا نتحدث عن هذه القضية داخل باريس، نركز على أشياء أخرى ونعيش بشكل طبيعي".

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وأما عن اللاعب الذي سيختاره لبناء أي فريق:"أشرف حكيمي، لأنه لا يزال صغيرًا وفاز بالكثير من الألقاب، هو لاعب مهم للغاية ورأينا تأثيره خلال كأس العالم عندما ذهبت المغرب بعيدًا في البطولة".

يذكر أن أسينسيو البالغ من العمر 28 سنة شارك في 18 مباراة مع باريس بكل البطولات هذا الموسم، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 4 تحت قيادة المدرب لويس إنريكي.