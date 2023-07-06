"مبابي إلى ريال مدريد؟" .. تعليق صادم من تشافي!

تشافي يعلق على قضية مبابي وارتباطه بالانتقال إلى ريال مدريد..

علق تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني على الجدل الدائر حول كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، واحتمالية انتقاله إلى صفوف الغريم ريال مدريد.

قضية مبابي تسيل الكثير من الحبر مؤخرًا، بعدما رفض اللاعب فكرة تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، الذي ينتهي في صيف 2024.

ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان وجه تحذيرًا واضحًا إلى مبابي مؤكدًا أن النادي سيعرضه للبيع إذا لم يجدد عقده قبل بداية الموسم الحالي.

تشافي، وفي تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده صباح الخميس، سُئل عن ارتباط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد.

وقال مدرب برشلونة: "لدينا دائمًا أقصى درجات الاحترام لريال مدريد، حيث يتنافس دائمًا على كل شيء، مبابي لاعب كبير في عالم كرة القدم، لكنني أركز فقط على فريقي، لا أعلم شيئًا بشأن مبابي، ولا أتابع مثل تلك الأمور".

تشافي سُئل أيضًا عن التركي أردا جولر لاعب نادي فنربخشه، الذي كان قريبًا من الانضمام إلى برشلونة، قبل أن يتدخل ريال مدريد وينجح في إتمام الصفقة لصالحه.

وقال تشافي: "لا يجب أن أتحدث عن اللاعبين الذين لديهم عقود مع أندية أخرى غير برشلونة".