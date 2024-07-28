مبابي أبرز الغائبين.. إعلان قائمة ريال مدريد لمعسكر أمريكا استعدادًا للكلاسيكو!

7 نجوم خارج القائمة..

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لخوض معسكر الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا للموسم الجديد 2024-2025.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ميلان يوم الخميس المقبل، ثم برشلونة في الكلاسيكو يوم الأحد المقبل، وأخيرًا تشيلسي يوم الأربعاء المقبل.

ويغيب عن قائمة ريال مدريد النجم المنضم حديثًا كيليان مبابي، إلى جانب "داني كارباخال وجود بيلينجهام وفيديريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني وفيرلاند ميندي وإدواردو كامافينجا (شاركوا في اليورو وكوبا أمريكا)".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وضمت قائمة ريال مدريد الوافد الجديد البرازيلي إندريك، بينما سينضم وسيلتحق عدد من اللاعبين بالمعسكر بعد عدة أيام، فران جونزاليس، جاكوبو رامون، فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.

وجاءت قائمة ريال مدريد كاملة، كالآتي: "تيبو كورتوا - أندري لونين - فران جونزاليس - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز - خيسوس فاييخو - فران جارسيا - أنطونيو روديجر - جاكوبو رامون - لورينزو - أوبرادور - أسينسيو - خوان مارتينيز - لوكا مودريتش - أردا جولر - داني سيبايوس - نيكو باز - ماريو مارتين - خيريمي دي ليون - بالاسيوس - فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس - إندريك - براهيم دياز - لاتاسا - ألفارو رودريجيز".