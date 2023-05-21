مبابي الهداف وميسي ضيف شرف .. لحسن حظ ليونيل أن المباراة ليست في باريس

ماذا قدم الثنائي ليونيل ميسي وكيليان مبابي في مواجهة أوكسير بالدوري الفرنسي؟!

حقق باريس سان جيرمان فوزًا سهلًا على نظيره أوكسير في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 36 من الدوري الفرنسي بهدفين لهدف.

باريس سان جيرمان اقترب خطوة جديدة من تحقيق لقب الدوري الفرنسي بعد لقاء اليوم في انتظار أي تعادل قادم أو تعثر لنيس المنافس المباشر.

مبابي المتوحش

النادي العاصمي دخل المباراة بقوة كبيرة وسجل هدفين عن طريق كيليان مبابي الذي ظن البعض أنه سيحظى بيوم تاريخي يسجل فيه عددًا قياسيًا من الأهداف في لقاء واحد بالدوري الفرنسي.

هدف في الدقيقة السادسة وآخر في الدقيقة الثامنة جعلنا من مبابي ملكًا لتلك المباراة قبل حتى أن نرى الدقيقة العاشرة من عمرها.

النجم الفرنسي كان ليحظى بالكثير من تحية جماهير باريس سان جيرمان لو كانت المباراة تلعب في ملعب بارك دي برينس، لكن مصائب قومًا عند قومًا فوائد، والقوم الآخرون هنا هم ليونيل ميسي وكل من يعشقه.

من حسن حظ ميسي

على الأرجح لو كانت تلك المباراة تقام على ملعب بارك دي برينس في وجود جماهير باريس سان جيرمان لكانوا قد أهدروا حق ليونيل ميسي من المدح.

ليس هذا فحسب، ربما أيضًا كانوا سيطلقون الصافرات عليه في كل مناسبة، ويدعونه ضيف شرف في المباراة، حتى لو كان قد قدم مستويات طيبة وصنع الهدف الثاني لفتاهم المدلل كيليان مبابي.

ماذا قدم كيليان مبابي أمام أوكسير؟

ماذا قدم ليونيل ميسي أمام أوكسير؟