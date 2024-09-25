ضربة موجعة لريال مدريد.. مبابي يغيب عن ديربي أتلتيكو!

بسبب الإصابة..

تأكد غياب كيليان مبابي نجم ريال مدريد عن مواجهة الديربي أمام أتلتيكو مدريد يوم الأحد المقبل، في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، وذلك بسبب الإصابة.

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وكان مبابي قد تعرض لإصابة في مواجهة ديبورتيفو ألافيس أمس الثلاثاء، والتي سجل خلالها هدفًا في الفوز (3-2) على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن الجولة السابعة من الليجا.

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وخضع النجم الفرنسي لفحوصات طبية صباح اليوم الأربعاء أكدت إصابته في العضلة ذات الرأسين في فخذه الأيسر، حسبما أعلن ريال مدريد في بيان طبي.

وحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن كيليان سوف يغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع، ما يعني عدم لحاقه بمواجهات "أتلتيكو وليل (دوري أبطال أوروبا) وفياريال"، بالإضافة إلى مباريات فرنسا في فترة التوقف الدولي المقبلة، على أن يعود ضد سيلتا فيجو يوم 19 أكتوبر.

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وبدأ مبابي جميع مباريات ريال مدريد التسع هذا الموسم، علمًا بأنه منذ أن بدأ مسيرته الاحترافية في موناكو موسم 2015-2016، غاب عن 48 مباراة فقط بسبب مضايقات مختلفة.