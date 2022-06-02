"ما يحدث في الدوري السعودي إجحاف وإهدار لمجهود الفرق!"

تفصلنا جولتان فقط عن معرفة بطل الدوري السعودي 2021-22

اعتبر الإعلامي الرياضي سعود الصرامي النظام الذي يتبعه دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مجحفًا لكافة الفرق المنافسة على اللقب، مطالبًا المسؤولين بتطبيق العدل وزيادة الزخم الإعلامي حول المسابقة.

إثارة الهلال والاتحاد مستمرة:

العميد الذي تصدر جدول ترتيب الدوري لجولات عديدة، أهدر ثماني نقاط كاملة في آخر ثلاث مباريات له بالتعادل أمام الفتح والهزيمة أمام الهلال والطائي، ليخسر الصدارة.

في المقابل، واصل الزعيم انتصاراته، لينقض على الصدارة، إذ تساوى في النقاط مع النمور بـ61 لكل منهما، لكن الهلال يتفوق في المواجهات المباشرة.

أمام الاتحاد مباراتين أمام الاتفاق والباطن، يحتاج للفوز بهما مع انتظار تعثر الهلال في أي من مباراتيه أمام الفتح أو الفيصلي، كي يتمكن من التتويج باللقب، فيما يكفي الزعيم الفوز في المباراتين فقط.

لماذا يصف الصرامي نظام الدوري بالمجحف؟

حال استمرار تساوي الهلال والاتحاد في النقاط، فإن اللقب سيذهب للزعيم في ظل تفوقه ذهابًا وإيابًا عليه، بواقع 2-1 و3-1 على الترتيب.

اعتماد نظام المواجهات المباشرة هذا يراه الصرامي بعيدًا عن العدل، مطالبًا بإقامة مباراة فاصلة عند التساوي في النقاط، حتى من باب زيادة الإثارة.

وكتب الصرامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نظام حسم بطل الدوري بالمواجهات المباشرة نظام " مجحف " بحق المسابقة و يهدر مجهود الفرق في جولات الدوري الثلاثين".

وأضاف: "من " العدل "و الإنصاف و إعطاء المسابقة " زخماً " إعلامياً و جماهيرياً أكبر إقامة مباراة فاصلة عند تعادل الإتحاد بالهلال نقطياً ،،!؟ والله من وراء قصد".

#هات_إذنك

نظام حسم بطل الدوري بالمواجهات المباشرة

نظام " مجحف " بحق المسابقة و يهدر مجهود الفرق في جولات الدوري الثلاثين.؟

من " العدل "و الإنصاف و إعطاء المسابقة " زخماً " إعلامياً و جماهيرياً أكبر

إقامة مباراة فاصلة عند تعادل الإتحاد بالهلال نقطياً ،،!؟#و_الله_من_وراء_القصد pic.twitter.com/84nd0Kg2zS — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) June 2, 2022

يذكر أن الدوري السعودي متوقف حاليًا في ظل إقامة معسكر بإسبانيا للمنتخب السعودي، استعدادًا لخوض غمار منافسات كأس العالم قطر 2022، في نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن تعود الحياة للمسابقة المحلية في 18 من يونيو الجاري، على أن تُلعب الجولة الأخيرة في 23 من الشهر ذاته.

اقرأ أيضًا..

مفاجأة .. فيفا ألزم الهلال بدفع مبلغًا كبيرًا لجيوفينكو!

عيار مزعج وقدر عنيد .. الاتحاد يتألق والهلال يتوج بالدوري!

نجم الاتحاد السابق: من الصعب جدًا أن يحقق العميد لقب الدوري