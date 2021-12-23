ما هي قواعد تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي بسبب كورونا؟ وكيف تعاملت الأندية مع الأزمة؟

تعيش كرة القدم الإنجليزية وضعًا صعبًا في هذه الأثناء بعد تفشي متحور فيروس كورونا، أوميكرون، بكامل أرجاء المملكة المتحدة، مما ترك أثرًا بليغًا على عالم كرة القدم.

تعرض العديد من لاعبي أندية الدوري الإنجليزي إلى الفيروس المستجد، وتسبب ذلك في تأجيل عدد كبير من المباريات لأجل غير مسمى، مع إلغاء قواعد تاريخية مثل مباراة الذهاب والإياب بنصف كأس كاراباو والاكتفاء بواحدة فقط.

كورونا عاد وللأسف بكل قوته، والكرة كانت ضحية من ضمن ضحاياه الكثر، وفي إنجلترا تحديدًا كان ولا يزال الوضع متأزمًا للغاية.

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جول يصحبكم في رحلة للكشف عن تفاصيل كل ما حدث ومن المتوقع أن يحدث بشأن كورونا والكرة الإنجليزية.

ما هي قواعد تأجيل المباريات بسبب فيروس كورونا؟

وفقًا لقواعد رابطة الدوري الإنجليزي، يتم تأجيل المباراة عندما يتعذر على النادي الاعتماد على 14 لاعبًا.

هذا هو الحد الأدنى لعدد اللاعبين في قائمة كل مباراة بما في ذلك شباب الأكاديميات واللاعبين الاحتياطيين.

وقام مثلًا مدرب تشيلسي توماس توخيل باستدعاء 12 لاعبًا من أكاديمية البلوز للتدرب مع الفريق الأول عند تفشي كورونا وعدم وجود لاعبيه الأساسيين.

وتؤكد القاعدة "لن يتم السماح بتأجيل مباراة في الدوري إذا ما تواجد 14 لاعبًا أو أكثر في قائمة الفريق".

لذلك، إذا كان لدى النادي 14 لاعبًا أو أكثر في قائمة الفريق يمكنهم اللعب، فلن يتم منحهم تأجيلاً.

في بيان لاحق، واصلت الرابطة الحديث في هذا الصدد بقولها "سيتم تقييم عددًا من العوامل مثل قدرة النادي على تشكيل الفريق والوضع والشدة والتأثير المحتمل لتفشي كورونا داخل النادي، وكذلك قدرة اللاعبين على الاستعداد للمباراة ولعبها بآمان".

وأتم البيان "يجب على الرابطة النظر أيضًا في المخاطر التي تواجه الفريق الخصم والأشخاص الآخرين الذين قد يتعامل معهم كل نادٍ".

كيف تعامل مدربو الدوري الإنجليزي مع كورونا؟

كان توماس توخيل محبطًا للغاية من إجباره على خوض مباريات عدة على الرغم من تفشي كورونا بشكل كبير جدًا داخل صفوف تشيلسي.

رفضت رابطة الدوري الإنجليزي طلب تشيلسي بتأجيل مباراة وولفرهامبتون، والتي خاضها البلوز بـ14 لاعبًا واعتبر توخيل أنه "جازف" بحياة البعض بإشراكهم في ظل الكورونا.

في الوقت نفسه، كان مدرب ليفربول، يورجن كلوب، ضد فكرة تأجيل المباريات، لكنه طالب بحصول جميع اللاعبين على التطعيم بصورة إجبارية.

بيب جوارديولا كان مشتبهًا في إصابته بكورونا، ولكن حاله كحال بقية مدربي البريميرليج، جميعهم رفضوا تمامًا فكرة إيقاف النشاط كما حدث في 2020.

ربما الوحيد الذي خرج عن هذه الدائرة كان مدرب برينتفورد، توماس فرانك، عندما طالب بتأجيل جولتين كاملتين من الدوري الإنجليزي لحين تحسن الأوضاع.

ما هي المباريات التي تم تأجيلها في الدوري الإنجليزي بسبب كورونا؟

كان توتنهام هو أول الأندية التي عانت التفشي المرعب لكورونا داخل صفوفه، لذلك تأجلت مباراته مع برايتون في 12 ديسمبر الحالي.

وتكرر الأمر لكن لدى مانشستر يونايتد وتسبب في تأجيل مباراة برينتفورد يوم 14 ديسمبر.

من بين المباريات الهامة التي تم تأجيلها أيضًا بسبب فيروس كورونا بجولات أخرى من البريميرليج كانت توتنهام وليستر والعديد من لقاءات الجولة الثامنة عشر.

جميع المباريات التي تم تأجيلها في الدوري الإنجليزي بسبب كورونا