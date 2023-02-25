تعرف على حسابات صعود الزمالك عن مجموعته في دوري أبطال إفريقيا 2022-23، والتي تضم أيضًا الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني

مرة أخرى، يعيش نادي الزمالك وضعًا معقدًا للغاية في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد أن وضع لاعبو "المارد الأبيض" أنفسهم في مأزق لا يحسدون عليه من جديد.

الزمالك لم يحقق أي فوز حتى الآن في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2023، بعد أن وضعته القرعة في مجموعة تضم الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

وخسر الزمالك أمام شباب بلوزداد في الجولة الأولى قبل التعادل ضد المريخ ثم خسر مجددًا أمام الترجي.

جدول مباريات ومجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

لكن، ما هي فرص تأهل الزمالك لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023؟

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2023

قبل الخوض في حسابات تأهل الزمالك عن مجموعته في دوري أبطال إفريقيا، علينا أولاً التعرف على جدول ترتيب المجموعة، وكيف يتم تحديد المتأهلين والمباريات المتبقية للفريق في دور المجموعات.

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الترجي 3 3 0 0 4 0 +4 9 2 المريخ 3 1 1 1 1 1 0 4 3 شباب بلوزداد 3 1 0 2 1 2 -1 3 4 الزمالك 3 0 1 2 0 3 -3 1

الزمالك استهل مشوار دور المجموعات بخسارة من شباب بلوزداد في القاهرة، ثم تعادل مع المريخ في السودان وتلقى خسارة ثانية وكانت ضد الترجي التونسي خارج الديار.

ما هي قواعد التأهل في دوري أبطال إفريقيا؟

يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك وفقًا لعدد النقاط التي جمعها كل فريق.

في حالة التساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمعايير الآتية:

​​عدد النقاط التي جمعها كل فريق من المواجهات المباشرة مع الفرق المتساوي معها.

فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية.

عدد الأهداف التي سجلها كل فريق على أرض الخصم في المواجهات المباشرة مع المتساوي معهم.

عدد الأهداف التي سجلها كل فريق في أرض المتساوي معه.

إذا استمر التساوي بين فريقين أو أكثر بعد الرجوع لجميع المعايير السابقة يتم اللجوء للآتي: فارق الأهداف لكل فريق في جميع مباريات المجموعة. عدد الأهداف التي سجلها كل فريق في جميع المباريات. عدد الأهداف الذي سجلها الفريق في جميع المباريات خارج ملعبه. القرعة.



ما هي فرص تأهل الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2023؟

لا يزال الزمالك لديه فرصة للتأهل وحسابيًا قادر على تصدر المجموعة.

لكن الزمالك بحاجة إلى الفوز في جميع المباريات المقبلة، خاصة وأنّه سيلعب ضد المريخ والترجي في القاهرة، بينما يسافر فقط لخوض مواجهة صعبة أمام شباب بلوزداد.