ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة جدة والأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة جدة والأهلي في الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى السعودي 2022-23..

يحتضن ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، مباراة جدة والأهلي، والتي تقام ضمن منافسات الجولة السادسة في موسم 2022-23 من دوري الدرجة الأولى السعودي، دوري يلو.

الأهلي لم يبدأ مشواره في دوري يلو بالطريقة المنتظرة للنادي وعشاقه، بعد أن تعادل أمام القيصومة في الجولة الأولى، وسقط أمام الأخدود بهدفين نظيفين في الجولة الثانية، لكنه بدأ الاستفاقة من الجولة الثالثة بالفوز على نادي الخلود بهدف دون رد، ثم عاد للتعثر بالتعادل سلبيًا أمام العروبة في الجولة الرابعة.

أما نادي أحد، فيعيش وضعًا مماثلًا تمامًا لوضع الأهلي، بعد أن تعادل في أول جولتين، أمام نجران وجدة، قبل أن يخسر أمام الجبلين في الجولة الثالثة، لكنه حقق فوزًا ثمينًا على حساب العين في الجولة الماضية بهدف نظيف.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

ونستعرض معًا في هذا التقرير كيفية شراء تذاكر مباراة جدة والأهلي، وما هي الأسعار وغيرها..

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة جدة والأهلي؟

لم يتم طرح تذاكر مباراة جدة والأهلي بعد، لكن من المتوقع أن يتم إصدارها عبر منصة "مكاني" ولا يمكن شراء التذاكر إلا من خلالها.

Shahid Shahid

عند الدخول إلى الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

ما هي أسعار تذاكر مباراة جدة والأهلي؟

تتراوح أسعار تذاكر مباريات الأهلي السابقة على ملعب "الجوهرة المشعة" بين 20 ريال وحتى 200 ريال حسب درجة المقعد.

الفئة السعر الفئة الموحدة 20 ريال فئة الممتاز 50 ريال الفئة الفضية 100 ريال الفئة الذهبية 200 ريال

ما هو موعد مباراة جدة والأهلي في دوري الدرجة الأولى السعودي؟

موعد مباراة جدة والأهلي في الجولة السادسة من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي هو يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، على ملعب نادي الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والربع بتوقيت مصر.

